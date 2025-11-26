Analiza kalendarza na 2025 rok ujawnia, jak wolna Wigilia wymusza na firmach nową strategię biznesową w celu utrzymania płynności finansowej

Grudzień 2025: Jak wolna Wigilia zmienia zasady gry?

Najważniejszą zmianą w kalendarzu pracy na grudzień 2025 roku jest oficjalne ustanowienie Wigilii dniem wolnym od pracy. Ustawa podpisana rok wcześniej, 24 grudnia 2024 roku, formalizuje to, co dla wielu pracowników było już tradycją. W praktyce oznacza to, że tegoroczny grudzień przyniesie 21 dni roboczych i aż 11 dni wolnych, wliczając w to osiem dni weekendowych oraz trzydniowy okres świąteczny od 24 do 26 grudnia. Choć zmiana wydaje się naturalna i zbliża Polskę do standardów panujących chociażby w Czechach czy na Słowacji, dla firm oznacza konieczność dostosowania grafików i planów operacyjnych.

Nowy, wolny dzień to konkretne wyzwanie dla branż, które nie mogą po prostu zamknąć drzwi, takich jak szpitale, elektrownie czy transport publiczny. Firmy z tych sektorów muszą teraz przygotować nowe grafiki pracy, aby zapewnić ciągłość usług bez naruszania przepisów. Z kolei handel staje przed trudnym zadaniem: jak obsłużyć tłumy klientów w gorączce przedświątecznych zakupów, mając do dyspozycji mniej czasu i pracowników? Ustawodawca przewidział jednak pewne rozwiązanie. Aby zrekompensować krótszy tydzień pracy przed świętami, wyznaczono dwie dodatkowe niedziele handlowe, 14 i 21 grudnia. Ma to pomóc sklepom rozłożyć ruch klientów i dać im szansę na nadrobienie potencjalnych strat.

Finansowy sprint i spadek motywacji. Dwa oblicza firmowego grudnia

Koniec roku to jednak nie tylko wyzwania kadrowe, ale przede wszystkim gorący okres dla działów finansowych. Do 31 grudnia firmy muszą zamknąć księgi i przygotować roczne sprawozdania finansowe, które formalnie należy złożyć do 15 lipca 2026 roku. W tym roku dochodzi kolejne zadanie: od stycznia 2025 wchodzą w życie nowe, bardziej szczegółowe wymogi dotyczące raportowania podatku CIT w formie cyfrowej, znane jako Jednolity Plik Kontrolny. Wymaga to odpowiedniego przygotowania systemów informatycznych jeszcze w grudniu. Nałożenie się tych kluczowych obowiązków na czas urlopów świątecznych, gdy zespoły księgowe pracują w niepełnym składzie, rodzi realne ryzyko opóźnień i problemów z dotrzymaniem prawnych terminów.

Obok twardych terminów finansowych, menedżerowie muszą zmierzyć się z bardziej „miękkim”, ale równie istotnym problemem: spadkiem produktywności. Badania pokazują, że w okresie przedświątecznym zaangażowanie pracowników może spaść nawet o 52%. Dlatego kluczowe staje się mądre planowanie zadań i elastyczne zarządzanie zespołem. Sprytne firmy mogą jednak obrócić grudniową atmosferę na swoją korzyść, planując na przykład specjalne akcje sprzedażowe w okolicach Mikołajek (6 grudnia). Warto też pamiętać o lokalnych uwarunkowaniach, jak Barbórka na Śląsku, która może chwilowo wpłynąć na dostępność partnerów biznesowych czy logistykę. Jednocześnie polscy przedsiębiorcy, zwłaszcza z branży e-commerce, powinni patrzeć szerzej. Prognozy wskazują, że sprzedaż świąteczna w samych Stanach Zjednoczonych przekroczy bilion dolarów, co otwiera ogromne możliwości dla firm gotowych do konkurowania na globalnym rynku.

