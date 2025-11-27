Analiza przepisów branżowych ujawnia, jak nowa strategia biznesowa może wpłynąć na rentowność firm handlowych w grudniu

Wigilia wolna od pracy staje się faktem. Sprawdź, jak wpłynie to na Twój kalendarz

Zgodnie z ustawą z 6 grudnia 2024 roku, 24 grudnia po raz pierwszy w historii Polski staje się dniem wolnym od pracy. Decyzja ta odzwierciedla nastroje społeczne, ponieważ według różnych badań popierało ją od 67,3% do 74% Polaków. Wprowadzenie wolnej Wigilii zwiększa łączną liczbę dni ustawowo wolnych w roku do 14. Tym samym Polska dołącza do grona państw Unii Europejskiej, takich jak Bułgaria, Czechy, Dania czy Słowacja, gdzie taka praktyka jest już standardem. Dzięki tej zmianie nasz kraj plasuje się w pobliżu unijnej średniej, która wynosi od 13 do 15 dni wolnych rocznie.

Układ kalendarza na grudzień 2025 roku jest wyjątkowo sprzyjający dla pracowników. W sumie miesiąc ten przyniesie aż 11 dni wolnych, które obejmują weekendy oraz trzy święta: 24, 25 i 26 grudnia. Oznacza to, że do przepracowania pozostanie 20 dni roboczych, co przekłada się na standardowe 160 godzin pracy w miesiącu. Warto zauważyć, że jest to wyraźna różnica w stosunku do listopada 2025, kiedy liczba godzin pracy wynosiła 144. Pracodawcy muszą wziąć tę zmianę pod uwagę podczas planowania grafików i rozliczania czasu pracy swoich zespołów na koniec roku.

Urlopowy majstersztyk czy handlowa gorączka? Dwie twarze nowego grudnia

Nowe przepisy wprowadzają istotne zmiany dla branży handlowej. Aby zrekompensować straty związane z wolną Wigilią i rozłożyć przedświąteczny szczyt zakupowy, w grudniu 2025 roku sklepy będą mogły być otwarte aż w trzy niedziele: 7, 14 oraz 21 grudnia. Polska Rada Centrów Handlowych prognozuje, że może to zwiększyć obroty nawet o 40% w porównaniu do standardowych sobót. Jednocześnie ustawodawca zadbał o ochronę pracowników handlu. Zgodnie z wytycznymi Państwowej Inspekcji Pracy, pracownik może zostać wyznaczony do pracy w maksymalnie dwie z trzech niedziel handlowych. W zamian pracodawca musi zapewnić mu inny dzień wolny lub, jeśli nie jest to możliwe, wypłacić dodatek w wysokości 100% wynagrodzenia.

Korzystny układ kalendarza stwarza pracownikom idealną okazję do zaplanowania dłuższego odpoczynku bez zużywania wielu dni urlopowych. Wystarczy wziąć urlop w poniedziałek 22 grudnia i wtorek 23 grudnia, aby cieszyć się aż dziewięciodniową przerwą świąteczną, trwającą od soboty 20 grudnia do niedzieli 28 grudnia. Ci, którzy chcą jeszcze bardziej przedłużyć wypoczynek, mogą wykorzystać dodatkowe trzy dni urlopu od 29 do 31 grudnia. Taki manewr pozwoli połączyć przerwę świąteczną z noworoczną, co w sumie da aż 11 dni wolnego.

Wigilia za 100 000 zł? Sprawdź, kogo dotyczą nowe zakazy i surowe kary

Ustanowienie Wigilii dniem wolnym nakłada na pracodawców nowe obowiązki, zwłaszcza w kluczowych sektorach gospodarki. Firmy działające w branżach takich jak opieka zdrowotna, transport czy energetyka muszą zapewnić ciągłość usług. Kodeks pracy w artykule 151¹⁰ precyzyjnie określa, w jakich sytuacjach praca 24 grudnia jest dozwolona. Dotyczy to między innymi pracy zmianowej w ruchu ciągłym, prowadzenia akcji ratowniczych czy zapewnienia funkcjonowania transportu i komunikacji. Za złamanie tych przepisów Państwowa Inspekcja Pracy może nałożyć na firmę grzywnę w wysokości od 1000 do 30 000 zł.

W handlu zakaz pracy w Wigilię jest jeszcze bardziej restrykcyjny, a kary za jego naruszenie są znacznie wyższe i mogą sięgnąć od 1000 do nawet 100 000 zł. Wyjątki od tej reguły są nieliczne i dotyczą głównie placówek takich jak stacje paliw, apteki, kwiaciarnie czy sklepy z prasą. Wyzwaniem mogą okazać się również nowe zasady dotyczące niedziel handlowych, które niosą ryzyko konfliktów przy ustalaniu grafików. Dla mniejszych firm, z ograniczoną liczbą pracowników, dostosowanie się do nowych regulacji i zrekompensowanie kosztów dodatkowego dnia wolnego może stanowić poważne obciążenie zarówno organizacyjne, jak i finansowe.