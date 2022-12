Chcesz wpłacić gotówkę na konto? Wpłatomat spyta, skąd masz te pieniądze

O bankowej innowacji poinformował jeden z użytkowników Twittera, który chcąc wpłacić gotówkę na konto został zobowiązany przez wpłatomat Santander do udzielenia odpowiedzi na pytanie o "źródło pochodzenia gotówki". Do wyboru były poniższe odpowiedzi:

utarg/zysk z działalności gospodarczej

wynagrodzenie za pracę

sprzedaż nieruchomości

darowizna/spadek

kredyt/pożyczka

oszczędności

inne/ w tym więcej niż jedno źródło

Limit płatności konsumenckich. Zmiany od 2024 roku

Wpłatomat nie daje możliwości pominięcia tego kroku. Skąd ta zmiana i czy jest to w pełni legalne? Polskie ustawodawstwo zobowiązuje banki do badania źródeł finansowych swoich klientów. Dzieje się to na mocy ustawy z 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Oznacza to również, że niezależnie od preferencji klientów - takich pytań z czasem będzie pojawiało się coraz więcej.

Ponadto, warto również przypomnieć, że od 1 stycznia 2024 roku limit konsumenckich płatności gotówką zostanie zmniejszony do 20 tysięcy złotych. W przypadku chęci dokonania transakcji na większą kwotę - będzie ona musiała się odbyć za pośrednictwem banku.

