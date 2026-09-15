Ile Lidl Polska dokłada do polskiego PKB?

Nowe raporty zaprezentowane przez spółkę pokazują skalę działalności sieci, która od 24 lat rozwija swoją obecność na polskim rynku. Jak wynika z analizy firmy Deloitte, działalność Lidl Polska w roku obrotowym 2025 wygenerowała ponad 11,2 mld zł wartości dodanej do Produktu Krajowego Brutto. To efekt nie tylko codziennej pracy ponad 1000 sklepów, ale także inwestycji, kosztów utrzymania oraz wydatków pracowników, które stymulują kolejne sektory gospodarki. Funkcjonowanie sieci wspierało utrzymanie blisko 51,7 tys. pełnych etatów, co przełożyło się na 2,8 mld zł dochodów dla gospodarstw domowych. Do budżetu państwa z tytułu podatków, składek i opłat odprowadzono ponad 3,8 mld zł.

– Niezależnie od skali naszej działalności najważniejsza pozostaje dla nas obietnica składana klientom: wysoka jakość w atrakcyjnej, niskiej cenie. Ten cel możemy realizować dzięki ludziom – mówił Włodzimierz Wlaźlak, Prezes Zarządu Lidl Polska. – Chcemy rosnąć z korzyścią dla ludzi, gospodarki i środowiska. Odpowiedzialny rozwój nie jest dla nas dodatkiem do biznesu – jest sposobem, w jaki ten biznes prowadzimy – dodał.

KARPACZ 2026 Michał Kanarkiewicz

Jak polscy producenci eksportują z Lidlem?

Międzynarodowa obecność sieci Lidl w 31 krajach otwiera polskim firmom drzwi na zagraniczne rynki. W 2025 roku 386 polskich dostawców wyeksportowało za pośrednictwem sieci Lidl swoje produkty na 28 zagranicznych rynków, a wartość eksportu wyniosła ponad 7,2 mld zł. To rekordowy wynik, który pokazuje rosnące znaczenie współpracy. W latach 2018–2025 łączna wartość eksportu polskich produktów dzięki sieci przekroczyła już 39 mld zł. Najważniejszymi kierunkami dla rodzimych producentów były Rumunia, Słowacja, Czechy, Węgry i Litwa. Największym zainteresowaniem cieszyły się polskie mięso i wędliny, sery, mrożonki oraz chemia gospodarcza.

– Nasz wpływ na polską gospodarkę budujemy na kilku poziomach – poprzez rozwój sieci i związane z nim inwestycje, współpracę z polskimi dostawcami, zaspokajanie codziennych potrzeb milionów klientów oraz otwieranie przed polskimi dostawcami możliwości sprzedaży ich produktów na zagranicznych rynkach – podsumował Michał Nowaczyk, CFO Lidl Polska.

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Na czym polega zrównoważony rozwój w Lidl Polska?

Działania biznesowe sieci idą w parze z odpowiedzialnością społeczną, co podsumowano w raporcie "Więcej niż zakupy. Zrównoważony rozwój w 2025 roku". Strategia CSR Lidl Polska opiera się na 5 kluczowych filarach: ochronie klimatu, poszanowaniu bioróżnorodności, ochronie zasobów, promocji zdrowia oraz uczciwym działaniu. Efektywność tego podejścia potwierdzają czołowe miejsca w branżowych zestawieniach, w tym 1. miejsce w Rankingu ESG 2025 (kategoria Handel) oraz Złoty Listek ESG Tygodnika “Polityka”.

W ramach ochrony klimatu firma zobowiązała się do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych o 70% do 2030 roku. Cel ten wspierają konkretne inwestycje: od 2022 roku Lidl Polska kupuje 100% energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, a na koniec 2025 roku instalacje fotowoltaiczne działały w 384 sklepach i 5 centrach dystrybucyjnych. W obszarze ochrony zasobów sieć ograniczyła zużycie tworzyw sztucznych w opakowaniach marek własnych o 33%, a około 95% wytworzonych odpadów poddano recyklingowi. Ważnym kierunkiem jest też promocja zdrowia, w ramach której Lidl do 2030 roku chce zwiększyć sprzedaż żywności pochodzenia roślinnego o 20%. Działania te uzupełniają partnerstwa strategiczne, m.in. z Fundacją WWF Polska na rzecz ochrony bioróżnorodności, oraz rozwój standardów w łańcuchu dostaw poprzez współpracę z UN Global Compact Network Poland.