Główni księgowi w Warszawie mogą liczyć na zarobki od 20 000 do 35 000 zł brutto, co czyni ich jednymi z najlepiej opłacanych specjalistów w branży.

Pracodawcy poszukują księgowych i finansistów, którzy oprócz wiedzy podatkowej biegle posługują się zaawansowanymi systemami ERP, AI, data analytics i KSeF.

Mimo dużej liczby aplikacji, zaledwie 5-10% kandydatów spełnia wymagania, co pogłębia deficyt doświadczonych specjalistów, zwłaszcza na stanowiskach menedżerskich.

Rozwój sektora fintech w Polsce, wyceniany na ponad 1,2 mld euro, generuje nowe miejsca pracy i zwiększa zapotrzebowanie na wykwalifikowane kadry finansowe.

Najbardziej poszukiwani pracownicy. Ile zarabiają księgowi w Polsce?

Zawód księgowego od lat pozostaje na liście profesji deficytowych, a doświadczeni specjaliści mogą przebierać w ofertach. Jak wynika z danych agencji Michael Page, firmy mają obecnie największy kłopot z obsadzeniem stanowisk menedżerskich i dyrektorskich. Do pięciu najczęściej poszukiwanych specjalistów należą obecnie: Główny Księgowy (Chief Accountant), Kierownik ds. Finansów (Finance Manager), Kontroler Finansowy (Financial Controller), Dyrektor Finansowy (Finance Director) oraz Samodzielny Księgowy (Independent Accountant).

Wysokie zapotrzebowanie przekłada się na wynagrodzenia. Na przykład główny księgowy w Warszawie zarabia standardowo od 20 000 do 35 000 zł brutto, co czyni to stanowisko jednym z najlepiej opłacanych w branży. Samodzielny księgowy w stolicy może liczyć na pensję od 12 000 do 18 000 zł, a księgowy na podstawowym stanowisku od 9 000 do 12 000 zł brutto. W innych miastach, jak Katowice czy Poznań, stawki dla księgowego zaczynają się od około 8 000 - 8 500 zł brutto.

KARPACZ 2026 Grzegorz Kołodko

Nowe kompetencje w cenie. Czego pracodawcy oczekują od specjalistów?

Wysokie zarobki idą w parze z rosnącymi wymaganiami. Firmy i biura rachunkowe odchodzą od modelu, w którym księgowy był jedynie rzemieślnikiem odpowiedzialnym za wprowadzanie danych. Jak czytamy w raporcie „Barometr nastrojów polskich księgowych 2026”, na rynku pracy poszukiwani są zupełnie nowi eksperci. Obecnie pracodawcy poszukują proaktywnych specjalistów łączących wiedzę podatkową z zaawansowaną znajomością systemów ERP. Dodatkowo kluczowe stają się umiejętność pracy pod presją czasu oraz wysokie kompetencje miękkie.

Dodatkowym motorem napędowym dla rynku pracy w finansach jest dynamiczny rozwój sektora fintech. Jak podaje Polska Agencja Inwestycji i Handlu, jego wartość w Polsce szacowana jest już na ponad 1,2 mld euro, a liczba firm wzrosła o 79 proc. w porównaniu do 2018 r. Międzynarodowe korporacje otwierają w Polsce swoje oddziały, poszukując wykwalifikowanych kadr. Przykładem jest amerykańska spółka Acrisur, która planuje zatrudnić kilkaset osób, w tym specjalistów ds. finansów i raportowania. Motorami napędowymi wycen polskich fintechów są obecnie dwa kluczowe segmenty: wyspecjalizowani dostawcy oprogramowania finansowego oraz systemy automatyzujące zarządzanie kapitałem w przedsiębiorstwach.

Źródło: Strefa Biznesu

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