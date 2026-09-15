Bałtyk nadal przyciąga turystów

Wrzesień, październik, listopad, a nawet początek grudnia mogą być świetnym momentem na krótki urlop. Z danych portalu Triverna wynika, że po wakacjach Polacy najczęściej wybierają krótkie, 2-3-dniowe wyjazdy. Zamiast tygodnia nad morzem coraz częściej stawiamy na szybki reset, SPA, wellness albo miejski wypad połączony ze zwiedzaniem i dobrym jedzeniem.

Największym zainteresowaniem cieszy się Zachodniopomorskie, na które przypada 29,75 proc. rezerwacji. Kolejne są Dolnośląskie (16,77 proc.), Małopolskie (14,51 proc.) i Śląskie (14,07 proc.). W pierwszej szóstce znalazły się także Pomorskie i Warmińsko-Mazurskie. Łącznie te województwa odpowiadają za ponad 88 proc. rezerwacji.

Szczyrk przed Kołobrzegiem

Jeśli chodzi o konkretne miejscowości, liderem jest Szczyrk – 4,9 proc. rezerwacji. Tuż za nim znalazły się Kołobrzeg (4,55 proc.) i Sarbinowo (4,04 proc.). W pierwszej piątce są także Międzyzdroje i Karpacz.

– Na bieżąco śledzimy, czego szukają na naszej stronie turyści i widzimy dużą różnorodność. Jedni szukają górskiego wyjazdu i aktywnego wypoczynku, inni wybierają morze, a jeszcze inni stawiają na miejski city break – mówi Alicja Jagodzińska, E-commerce Manager w Triverna.pl.

Jak dodaje, wśród najczęściej wyszukiwanych miejscowości prowadzi Zakopane, a za nim są Kołobrzeg i Karpacz. Popularne są również Gdańsk, Szklarska Poręba, Międzyzdroje i Świnoujście.

Nad morzem już od 189 zł

Największą zaletą jesiennych wyjazdów są jednak ceny. Po wakacyjnym szczycie hotele muszą walczyć o klientów, dlatego szczególnie w listopadzie i na początku grudnia można trafić na bardzo atrakcyjne oferty.

Nad Bałtykiem pokój ze śniadaniem można znaleźć już od 189 zł za dobę. Wariant z pełnym wyżywieniem zaczyna się od 276 zł.

W górach jest niewiele drożej. Ceny startują od 199 zł ze śniadaniem i 255 zł z wyżywieniem. Na Mazurach trzeba liczyć się z wydatkiem od 292 zł za dobę ze śniadaniem i od 299 zł z wyżywieniem.

To oznacza, że za pieniądze, które latem wystarczały na przeciętny nocleg, jesienią można czasem znaleźć hotel o znacznie wyższym standardzie. W grę wchodzą nawet obiekty cztero- i pięciogwiazdkowe z basenami, SPA i strefami wellness.

Miasto też kusi cenami

Nie każdy chce jednak jechać nad morze albo w góry. Jesienią popularne są również krótkie wypady do największych polskich miast.

Najtańsze oferty ze śniadaniem zaczynają się od 249 zł w Krakowie i Wrocławiu. W Łodzi jest to 278 zł, w Poznaniu 302 zł, w Gdańsku 340 zł, a w Warszawie 370 zł za dobę.

Jesienny urlop nie musi więc oznaczać wielkiego wydatku. Kilka dni nad morzem, w górach albo w mieście może być dobrym sposobem na odpoczynek po wakacjach. Tym bardziej że poza sezonem za podobne pieniądze można dostać znacznie więcej.

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