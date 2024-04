Wprowadzenie euro w Polsce coraz bliżej? Polacy zmieniają zdanie

Topnieje majątek polskiego miliardera! Oto, co mu pozostało

Rewolucja w recyclingu. Zwroty butelek to dopiero początek

Polacy nie chcą euro! Ogromny odsetek obrońców złotego

Pracownia United Surveys na zlecenie WP zadała pytanie badanym "Czy Pana/Pani zdaniem rząd powinien dążyć do wprowadzenia w Polsce waluty euro zamiast polskiego złotego?". Brak poparcia dla wprowadzenia europejskiej waluty w Polsce był znaczny, 66,8 proc. badanych odpowiedziało, że jest przeciw, z czego 49,4 proc. zaznaczyło opcję "zdecydowanie nie", a 17,4 proc. "raczej nie".

Głównie brak poparcia za euro był wśród zwolenników PiS i Konfederacji, 78 proc. badanych wyborców odpowiedziało "zdecydowanie nie", a 17 proc. "raczej nie" - łącznie przeciw było 95 proc. z nich. Jedynie 4 proc. wyborców opozycji poparło ten pomysł (1 proc. "zdecydowanie tak" i 3 proc. "raczej tak").

Przyjęcie euro poparło 27,3 proc. respondentów, z czego 14,3 proc. odpowiedziało "zdecydowanie tak". 5,9 proc. nie miało zdania.

Co ciekawe wśród wyborców koalicji rządzącej (KO, Trzecia Droga i Lewica) 52 proc. było przeciw wprowadzeniu euro, z czego 35 proc. zaznaczyło "zdecydowanie nie", a "raczej nie" 17 proc. Wśród wyborców opozycji 37 proc. poparło wprowadzenie europejskiej waluty (z czego 17 proc. "zdecydowanie tak", a 20 proc. "raczej tak").

Sondaż został przeprowadzony w dniach 8-10 marca 2024 r. połączonymi metodami CATI i CAWI (50/50) na grupie 1000 dorosłych Polek i Polaków.

Polacy podjęli decyzje o przyjęciu euro w 2003 roku

Warto przy tym przypomnieć, że w 2003 roku odbyło się referendum o wejście Polski do Unii Europejskiej co wiązała się również z przyjęciem w dłuższej perspektywie europejskiej waluty. Pozostaje jedynie kwestia terminu jej przyjęcia, obecnie Polska nie spełnia do tego warunków.

Wtedy też w referendum 77 proc. głosujących odpowiedziało się za przystąpieniem do wspólnoty europejskiej. Choć co warto zaznaczyć, głosowało jedynie 58 proc. z uprawnionych.

Pieniądze to nie wszystko Jakub Wiech Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.