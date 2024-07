UE przywróciła cło na jaja z Ukrainy. Koniec dramatu polskich producentów?

We wtorek Komisja Europejska przywróciła cła na jaja importowane z Ukrainy. Stało się tak w wyniku przekroczenia przez eksporterów z Ukrainy poziomu 23 188, 96 ton, określonego wcześniej przez KE w ramach mechanizmu tzw. hamulca awaryjnego. Polscy producenci jaj z zadowoleniem przyjęli decyzję KE.

Zdaniem Pawła Podstawki, przewodniczącego Krajowej Federacji Hodowców Drobiu i Producentów Jaj (KFHDiPJ), przywrócenie ceł na jaja z Ukrainy da szansę zarobku polskim właścicielom ferm, a efekty widoczne są już kilkadziesiąt godzin od wprowadzenia decyzji w życie.

- Od wielu tygodni widzimy zastój w cenach skupu jaj, które z powodu bardzo niskich cen oferowanych przez konkurencję z Ukrainy, nasi hodowcy musieli sprzedawać niemal po kosztach produkcji. Nawet jeżeli w przestrzeni medialnej pojawiały się absurdalne twierdzenia o niewielkim wpływie tego importu na kondycję naszej branży, to nikt rozsądny nie miał wątpliwości, że mamy do czynienia z sytuacją patologiczną, gdzie sprowadzano w gigantycznych ilościach bardzo tanie jaja, produkowane według standardów wręcz zakazanych na terenie UE. Z sygnałów, jakie otrzymuję od kolegów z różnych części kraju, chociaż od przywrócenia ceł minęło zaledwie kilkadziesiąt godzin, widoczne jest już ożywienie po stronie popytowej, co świadczy o tendencji do normalizacji rynku - powiedział Podstawka.

Paweł Luty, rzecznik prasowy Ferm Woźniak - największego w Polsce i jednego z największych w świecie producenta jaj - potwierdza słowa przewodniczącego KRHDiPJ.

- Wprowadzenie ceł na import jaj z Ukrainy do Unii Europejskiej przynosi pierwsze pozytywne efekty dla polskich producentów i eksporterów jaj. Obserwujemy wzmożone zainteresowanie ze strony kontrahentów z UE oraz krajów trzecich co do zakupu jaj z Polski. Jest to krok w dobrym kierunku, który łagodzi presję na lokalnych producentów i wzmacnia ich pozycję na rynku międzynarodowym. Na rynku jaj cały czas konkuruje się głównie ceną, a niskie standardy produkcji jaj w Ukrainie i związane z tym niższe koszty produkcji stanowią długoterminowe wyzwanie. Widać to najlepiej po eksporcie proszków jajecznych, które oferowane są przez ukraińskich producentów w kwotach o około 25 proc. niższych niż sam koszt surowca potrzebnego do produkcji proszków w UE - powiedział Luty.

Według danych branżowych z 2023 roku, roczną produkcję jaj w Polsce szacowano na około 14 miliardów jaj. Co dziesiąte jajo w Europie było znoszone w polskich kurnikach. Na eksport trafiało co trzecie jajo wyprodukowane w polskich fermach.