Kontrole na granicach z Niemcami i Litwą rozpoczęte

Od północy 7 lipca ruszyły tymczasowe kontrole na granicach Polski z Niemcami i Litwą. Będą one prowadzone przez 30 dni, czyli do 5 sierpnia. Celem jest wzmocnienie bezpieczeństwa w związku z obecną sytuacją geopolityczną i napływem nielegalnych migrantów.

Na granicy z Niemcami wyznaczono 52 miejsca prowadzenia kontroli, z czego w 16 będą to kontrole stałe. Z kolei na granicy z Litwą wytypowano 13 miejsc, w tym dwa z kontrolami stałymi – na dawnych przejściach granicznych w Budzisku i Ogrodnikach.

Co będą sprawdzać funkcjonariusze?

Jak informuje ppor. Konrad Szwed z Komendy Głównej Straży Granicznej, cytowany przez portal xyz.pl, kontrole nie będą przypominać tych sprzed wejścia Polski do strefy Schengen. Nie będzie szlabanów ani zasieków. Pojazdy będą mogły swobodnie przejeżdżać, a zatrzymania będą selektywne, oparte na analizie ryzyka.

Funkcjonariusze skupią się przede wszystkim na busach, samochodach przewożących większą liczbę osób oraz pojazdach z przyciemnianymi szybami. Podczas kontroli sprawdzane będą dokumenty kierowcy i pasażerów, a także bagażniki. Przed punktami kontrolnymi mogą pojawić się zwężenia jezdni, progi zwalniające lub polecenia funkcjonariuszy do spowolnienia ruchu.

Jakie dokumenty są wymagane?

Dla osoby przekraczającej granicę istotne jest posiadanie dokumentu uprawniającego do jej przekroczenia, czyli dowodu osobistego lub paszportu. Należy pamiętać, że nie może to być dokument w aplikacji mObywatel.

Konsekwencje nielegalnego przekroczenia granicy

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji przewiduje możliwość odmowy wjazdu na terytorium Polski osobom, które:

* Przekroczyły granicę nielegalnie,

* Złożyły wniosek o azyl w innym kraju UE,

* Przebywają bez zezwolenia,

* Wjechały na podstawie fałszywych dokumentów.

Ponadto, kto przekroczy granicę w miejscu do tego nieprzeznaczonym podlega karze grzywny, natomiast kto wbrew przepisom przekracza granicę RP, używając przemocy, groźby, podstępu lub we współdziałaniu z innymi osobami, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

