Wsparcie UE dla Polski na walkę ze skutkami powodzi. KE wypłaciła pieniądze

Komisja Europejska wypłaciła środki z Funduszu Solidarności UE dla Polski, Austrii i Cypru.

Polska otrzyma 76 mln euro na walkę ze skutkami powodzi z jesieni 2024 roku.

Środki mają pomóc w odbudowie infrastruktury i finansowaniu działań ratunkowych.

Cypr otrzyma 2,3 mln euro na pomoc w związku ze skutkami pożarów z lipca 2025 roku.

W obliczu katastrofalnych powodzi, które nawiedziły Polskę jesienią 2024 roku, Unia Europejska uruchamiła Fundusz Solidarności UE (FSUE). Komisja Europejska zatwierdziła wypłatę aż 76 milionów euro, co stanowi istotne wsparcie w procesie odbudowy i naprawy zniszczeń.

Wsparcie finansowe z FSUE ma zostać przeznaczone na odbudowę infrastruktury, która ucierpiała w wyniku powodzi. Mowa tu przede wszystkim o infrastrukturze transportowej, takiej jak drogi i mosty, oraz infrastrukturze wodno-ściekowej, która ma ogromne znaczenie dla zdrowia publicznego i ochrony środowiska. Fundusze mogą być wykorzystane retroaktywnie, co oznacza, że obejmują również działania ratunkowe i naprawcze podjęte od pierwszego dnia wystąpienia katastrofy.

Pieniądze trafią także do Austrii i Cypru

Oprócz Polski, wsparcie z Funduszu Solidarności UE trafiło również do Austrii, która otrzymała 32 mln euro na walkę ze skutkami powodzi. Z kolei Cypr, który w lipcu 2025 roku zmagał się z niszczycielskimi pożarami, otrzyma 2,3 mln euro. Te środki mają pomóc w odbudowie infrastruktury w regionach Limassol i Pafos, w tym szkół i placówek ochrony zdrowia.

Aby środki z Funduszu Solidarności UE mogły trafić do potrzebujących krajów, konieczne jest zatwierdzenie wniosku Komisji Europejskiej przez Parlament Europejski oraz Radę UE (państwa członkowskie). Dopiero po spełnieniu tych formalności wypłata środków staje się możliwa. W przypadku Polski i Austrii, proces ten został zakończony sukcesem, co pozwoliło na szybkie uruchomienie pomocy.

Fundusz Solidarności Unii Europejskiej (FSUE) został utworzony w 2002 roku, aby reagować na poważne klęski żywiołowe w państwach członkowskich UE i krajach kandydujących. Jego celem jest udzielanie wsparcia finansowego na działania ratunkowe, odbudowę infrastruktury i przywracanie normalnego funkcjonowania dotkniętych regionów.

