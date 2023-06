i Autor: GITD Fotoradar

Fotoradary w Polsce

Wybierasz się na wakacje? W tych miejscach uważaj na mandaty

W ubiegłym tygodniu rozpoczęły się wakacje szkolne w Polsce, co tradycyjnie wiąże się z zwiększoną liczbą wyjazdów na wakacje. Policyjne statystyki jednoznacznie wskazują, że dobra pogoda skłania część kierowców do brawurowej jazdy, co niestety może prowadzić do tragedii. Portal Money.pl sprawdził, które urządzenia fotografują najwięcej kierowców.