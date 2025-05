Głosowanie za granicą: Rekordowa mobilizacja i ostatnie formalności

Mobilizacja Polaków za granicą przed wyborami prezydenckimi jest rekordowa. Do 12 maja zarejestrowało się 375 tysięcy wyborców, chcących oddać głos poza krajem. Choć do rekordowych 575 tysięcy z wyborów parlamentarnych w 2023 roku jeszcze daleko, zainteresowanie jest wysokie.

Emigranci i turyści przebywający za granicą muszą się jednak pospieszyć. Wtorek jest ostatnim dniem na dopełnienie formalności przed pierwszą turą wyborów. Rejestracji można dokonać na dedykowanej stronie internetowej.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych przypomina, że przed przystąpieniem do rejestracji należy przygotować:

numer PESEL;

ważny polski paszport (lub ważny polski dowód osobisty, jeśli zamierzają Państwo oddać głos w obwodzie głosowania utworzonym w państwie członkowskim Unii Europejskiej albo w państwie, na którego terytorium można wjechać na podstawie polskiego dowodu osobistego);

adres pobytu za granicą;

adres poczty elektronicznej lub numeru telefonu kontaktowego;

nazwisko rodowe matki (które należy podać w celu weryfikacji danych wyborcy).

Bez tych danych rejestracja w obwodzie za granicą nie będzie możliwa. MSZ apeluje również o sprawdzanie liczby obwodów w danej lokalizacji i wybieranie tych z mniejszą liczbą zarejestrowanych wyborców.

Głosowanie w innej gminie w Polsce: Dopisanie do spisu wyborców lub zaświadczenie o prawie do głosowania

Osoby, które w dniu wyborów nie będą mogły głosować w swoim miejscu zamieszkania, mają możliwość oddania głosu w innej gminie. Mogą to zrobić, dopisując się do spisu wyborców w miejscu, w którym będą przebywać, lub uzyskując zaświadczenie o prawie do głosowania.

Dopisanie się do spisu wyborców jest możliwe poprzez zgłoszenie się do urzędu miasta lub gminy, w której będziemy przebywać w dniu wyborów, lub za pośrednictwem profilu zaufanego w sieci. W tym drugim przypadku należy wskazać adres, pod którym będziemy przebywać, aby zostać przypisanym do odpowiedniej komisji wyborczej. Zmiany obwodu głosowania można dokonać na stronach internetowych gov.pl.

Bardziej elastyczną opcją jest uzyskanie zaświadczenia o prawie do głosowania. Jest to szczególnie przydatne dla osób, które nie są pewne, gdzie będą w dniu wyborów. Z takim zaświadczeniem można udać się do dowolnej komisji obwodowej i poprosić o dopisanie do spisu wyborców na miejscu. Wystarczy okazać zaświadczenie i odebrać kartę do głosowania, pamiętając o zabraniu ze sobą dowodu osobistego.

Jak uzyskać zaświadczenie o prawie do głosowania w wyborach prezydenckich?

Aby uzyskać zaświadczenie o prawie do głosowania, należy złożyć wniosek w dowolnym urzędzie gminy. Nie ma możliwości złożenia wniosku przez internet.

Wniosek powinien zawierać następujące dane:

nazwisko,

imię (imiona),

numer PESEL,

informację o wyborach, których dotyczy wniosek (w tym przypadku wybory prezydenckie).

Można również podać dane kontaktowe.

Po odebraniu zaświadczenia wyborca jest automatycznie wykreślany ze spisu w swojej rodzinnej gminie. Od tego momentu jedynym sposobem na oddanie głosu jest okazanie zaświadczenia. W przypadku zgubienia zaświadczenia, głosowanie nie będzie możliwe. Zaświadczenie uprawnia do głosowania w dowolnej komisji w Polsce, a także za granicą.Co w sytuacji, gdy w pierwszej turze głosujemy w domu, a w drugiej chcielibyśmy oddać głos poza domem? Wtedy można złożyć wniosek o zaświadczenie tylko na drugą turę wyborów. Należy pamiętać o terminach składania wniosków.