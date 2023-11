Wyciek danych ALAB. Możliwość sprawdzenia czyje dane wykradziono

Jakie dane wykradziono?

Według nieoficjalnych informacji, wykradziono dane z lat 2017-2023, ponad 50 tys. dokumentów dotyczących 50 tys. osób. Wszystko, co ujawniono do tej pory ma być jedynie niewielkim fragmentem wszystkich przejętych plików. Cyberprzestępcy chcieli wymusić okup.

- 19 listopada 2023 roku zaobserwowano próbę zmasowanego ataku na serwery spółki. W efekcie dostęp do danych części pacjentów mogły uzyskać osoby nieuprawnione – podała spółka w komunikacie.

Czego należy się obawiać?

Kradzież danych to narzędzie do kolejnych cyberataków. Należy zwracać uwagę na otrzymywane smsy lub maile, gdyż mogą one być próbą dalszych wyłudzeń.

Jak sprawdzić, czy dane nie wyciekły?

Spółka ALAB w porozumieniu z Centralnym Ośrodkiem Informatyki uruchomiła narzędzie do weryfikacji, czy nie wyciekły dane konkretnej osoby. Potencjalne naruszenie można sprawdzić pod adresem https://bezpiecznedane.gov.pl. Na stronie znajduje się element „Sprawdź wyciek z ALAB”.

