Tajny e-mail Muska ujawnia drastyczne plany! Tesla szykuje masowe zwolnienia

Masowe zwolnienia pracowników Tesli

Treść maila jest szokująca. Elon Musk zapowiada redukcję zatrudnienia o co najmniej 10%, co oznacza zwolnienie nawet 14 tysięcy osób z globalnej załogi Tesli. Zwolnienia mają dotknąć przede wszystkim pracowników kontraktowych i administracyjnych, a nie wykwalifikowanych pracowników fabrycznych. Tesla zatrudniała 140 473 pracowników w grudniu 2023 roku.

Powody tej drastycznej decyzji nie są do końca jasne. W swoim mailu Musk tłumaczy, że jest to konieczny krok, aby "utrzymać firmę w głodzie na nadchodzącą fazę wzrostu". Niektórzy analitycy interpretują to jako sygnał, że Tesla szykuje się do wprowadzenia nowych produktów lub ekspansji na nowe rynki. Inni spekulują, że zwolnienia są podyktowane spowolnieniem gospodarczym i rosnącą konkurencją ze strony chińskich producentów samochodów elektrycznych.

Bez względu na motywy, decyzja Muska z pewnością będzie miała ogromny wpływ na życie tysięcy pracowników Tesli. Już teraz w mediach społecznościowych pojawiają się głosy zaniepokojenia i frustracji.

Dlaczego Musk chce zwolnić tysiące pracowników?

Wyciek e-maila Muska stawia wiele pytań i budzi niepokój. Jaka jest prawdziwa przyczyna zwolnień? Jakie będą ich długoterminowe konsekwencje dla Tesli i jej pracowników? Na te pytania czas dopiero przyniesie odpowiedź. Jedno jest jednak pewne: ta sytuacja z pewnością zapisze się na kartach historii firmy i będzie miała znaczący wpływ na jej przyszłość.

Oprócz doniesień o zwolnieniach, w e-mailu Muska pojawiają się również inne interesujące informacje. Dyrektor generalny Tesli krytykuje obecną strukturę organizacyjną firmy, twierdząc, że jest ona zbyt rozbudowana i nieefektywna. Zapowiada również szereg zmian mających na celu uproszczenie struktury i poprawę wydajności.

Te zapowiedzi rodzą spekulacje o możliwych restrukturyzacjach w Tesli. Niektórzy eksperci uważają, że Musk może dążyć do centralizacji władzy i zmniejszenia autonomii poszczególnych działów. Inni spekulują, że może to oznaczać zamknięcie niektórych fabryk lub działów firmy.

E-mail szefa Tesli wzburzył giełdę

Wyciek e-maila Muska odbił się również na notowaniach Tesli na giełdzie. W poniedziałek kurs akcji spółki spadł o 5,59%, co oznacza spadek o 9,67 miliarda dolarów kapitalizacji rynkowej. Akcje Tesli odbiły się od dna w ostatnich miesiącach, spadając o 31 proc. od początku roku. Podczas gdy sprzedaż pojazdów elektrycznych wciąż zyskuje na popularności na całym świecie, tempo wzrostu ich sprzedaży spadło szczególnie w przypadku Tesli. Obecnie (16 kwietnia 2024 roku) akcje Tesli notowane są na giełdzie warszawskiej po 671,80 zł.

