Musk postawi fabrykę Tesli bez pracowników. Jak to ma działać?

Na czym polega pomysł Tesli?

Producenci uważają, że po złożeniu samochodu tylko określona liczba osób może w nim i wokół niego się zmieścić, aby zainstalować komponenty. Dlatego też Tesla pracuje nad metodą dosłownie tłumaczoną jako "odpakowaną". W praktyce polegałoby to na tym, że podzespoły samochodu będą montowane i malowane przez oddzielne ekipy, a potem podzespoły byłyby składane w całość.

Według Tesli w ten sposób można zmontować więcej nadwozi samochodu jednocześnie. Potrzebowano by do tego mniejszej powierzchni o 40 proc., a koszty produkcji można by ściąć o połowę. Tańsza produkcja może oznaczać obniżkę cen w salonach. Tesla mogłaby też skutecznie konkurować z chińskimi producentami.

W pierwszym kwartale 2024 r. sprzedano 386 tys. 810 samochodów elektrycznych Tesli. Dla porównania, w tym samym kwartale poprzedniego roku liczba ta wyniosła prawie 423 tys. egzemplarzy.

Pieniądze to nie wszystko Marcin Wojewódka