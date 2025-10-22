Od 16 października do końca lutego można wycinać drzewa, ale tylko te nieprzekraczające określonych limitów obwodu pnia

Bez zgłoszenia można usunąć topolę lub wierzbę o obwodzie do 80 cm, kasztanowiec do 65 cm, a inne gatunki do 50 cm

Kara za nielegalną wycinkę to dwukrotność opłaty - przykładowo za brzozę o obwodzie 80 cm zapłacimy 4000 złotych

Właściciel działki, nie firma wykonująca zlecenie, ponosi odpowiedzialność za nielegalne wycięcie drzewa

Wycinka drzew na działce - jakie obowiązują limity w 2025 roku

Od 16 października właściciele nieruchomości mogą rozpocząć prace związane z wycinką drzew na swoich działkach. Data ta nie jest przypadkowa - kończy okres lęgowy ptaków i otwiera sezon na zabiegi ogrodowe. Jednak nie każde drzewo można usunąć bez formalności. Kluczowe znaczenie ma obwód pnia mierzony na wysokości 5 cm od ziemi.

Przepisy dokładnie określają, które drzewa można wyciąć bez zgłoszenia do urzędu.

Topole, wierzby, klony jesionolistne i srebrzyste wolno usuwać, gdy ich obwód nie przekracza 80 cm.

W przypadku kasztanowców, robinii akacjowych i platanów klonolistnych limit wynosi 65 cm.

Pozostałe gatunki drzew można wycinać bez pozwolenia, jeśli mają mniej niż 50 cm obwodu.

Kiedy trzeba zgłosić wycinkę drzewa do urzędu

Gdy drzewo przekracza dopuszczalne limity, właściciel musi złożyć wniosek do urzędu gminy lub miasta. W zgłoszeniu należy podać pomiar obwodu pnia wykonany na wysokości 130 cm od ziemi. W przypadku drzew wielopniowych trzeba zsumować obwód najgrubszego pnia oraz połowę obwodów pozostałych.

Urząd ma nieprzekraczalny 60-dniowy termin na całą procedurę administracyjną - od zgłoszenia, przez oględziny, aż po ewentualny sprzeciw. Jeśli w tym czasie urząd nie wyda żadnej decyzji, właściciel będzie mógł legalnie usunąć drzewo na zasadzie tzw. milczącej zgody. Warto zachować dokumentację pomiarów i zdjęcia - mogą się przydać w razie kontroli.

Okres lęgowy ptaków - dlaczego 16 października jest ważną datą

Od 1 marca do 15 października trwa w Polsce okres lęgowy ptaków. W tym czasie wycinka drzew jest mocno ograniczona przez przepisy o ochronie przyrody. Nie wolno niszczyć miejsc gniazdowania ani usuwać gałęzi z aktywnymi gniazdami. Naruszenie tych zasad grozi poważnymi konsekwencjami prawnymi.

Dopiero od 16 października do końca lutego można bezpiecznie prowadzić prace związane z wycinką drzew. Jeśli jednak planujemy usunięcie drzewa poza tym terminem, konieczna jest konsultacja z ornitologiem. Na drzewie mogą gniazdować gatunki chronione, co wymaga specjalnego zezwolenia nawet w okresie jesienno-zimowym.

Kary za nielegalną wycinkę drzew - ile można zapłacić

Najczęstszym błędem popełnianym przez właścicieli działek jest brak zgłoszenia wycinki drzewa przekraczającego dopuszczalny obwód. Wielu nie zdaje sobie sprawy, że to właściciel nieruchomości, a nie firma wykonująca zlecenie, ponosi odpowiedzialność za nielegalne usunięcie drzewa.

Wysokość kary ustala wójt, burmistrz lub prezydent miasta i wynosi dwukrotność opłaty obowiązującej przy legalnej wycince. Dla przykładu - za samowolne usunięcie brzozy o obwodzie 80 cm przy stawce 25 złotych za centymetr kara wyniesie 4000 złotych. W przypadku cenniejszych gatunków koszty mogą być znacznie wyższe.

Jak uniknąć problemów z wycinką drzew na działce

Przed przystąpieniem do prac warto dokładnie zmierzyć obwód pnia na odpowiedniej wysokości. Jeśli drzewo mieści się w dopuszczalnych limitach, nie grozi nam żadna kara. Problem pojawia się dopiero przy przekroczeniu określonych wartości lub naruszeniu przepisów o ochronie przyrody.

Należy również sprawdzić, czy drzewo nie jest siedliskiem chronionych gatunków ptaków, owadów lub porostów. W takim przypadku może być konieczne uzyskanie zezwolenia na odstępstwo od zakazów, nawet w okresie od 16 października do lutego. Naruszenie tych przepisów grozi nie tylko grzywną, ale również aresztem.

Co zrobić gdy urząd nie zgadza się na wycinkę

Gmina może nie wyrazić zgody na usunięcie drzewa, jeśli uzna je za cenne przyrodniczo. W takiej sytuacji właściciel może złożyć wniosek o wydanie zezwolenia wraz ze szczegółowym uzasadnieniem. Należy w nim wykazać, że drzewo stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa, uszkadza fundamenty budynku lub znacząco utrudnia użytkowanie działki.

Warto przygotować dokumentację fotograficzną i ekspertyzę potwierdzającą zasadność usunięcia drzewa. Dopiero po otrzymaniu pozytywnej decyzji można legalnie przystąpić do wycinki. Pamiętajmy, że najlepszy okres na takie prace to czas od połowy października do końca zimy.

