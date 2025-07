Najważniejsze informacje:

Historyczne zwycięstwo Igi Świątek na Wimbledonie, pierwsze dla polskiej tenisistki

Specjalny prezent od LEGO, partnera i sponsora, w hołdzie dla tego osiągnięcia

Unikalna budowla w kształcie truskawki, złożona z około 3000 klocków

Jaki prezent dostała Iga Świątek od LEGO za wygraną na Wimbledonie?

Miniona sobota zapisała się złotymi zgłoskami w historii polskiego sportu. Iga Świątek, pokonując swoje rywalki na trawiastych kortach w Londynie, jako pierwsza Polka w historii sięgnęła po mistrzowski tytuł Wimbledonu. To bezprecedensowe osiągnięcie wymagało wyjątkowej oprawy. W hołdzie dla tego historycznego wyczynu, specjalny prezent dla Igi Świątek przygotowała marka LEGO, której tenisistka jest ambasadorką.

Firma, z którą liderka światowego rankingu WTA współpracuje, postanowiła uczcić jej sukces w kreatywny i bardzo osobisty sposób. Stworzono dla niej unikalną, jedyną w swoim rodzaju budowlę z klocków, która w symboliczny sposób łączy świat tenisa, pasję i wspomnienia z dzieciństwa. To pamiątka, która ma być nie tylko trofeum, ale także źródłem uśmiechu.

Dlaczego prezent dla Igi Świątek to truskawka z LEGO? Symbolika jest kluczowa

Prezent przygotowany przez LEGO Polska to niezwykłe połączenie dwóch światów bliskich Idze Świątek: tenisa i kreatywnej zabawy. Inspiracją dla projektu był nie tylko sam turniej, z jego charakterystyczną zieloną trawą i białą elegancją, ale przede wszystkim motyw, który od dekad jest nieodłącznym symbolem Wimbledonu – truskawki.

Prezent dla Igi Świątek przybrał kształt ogromnej truskawki, nawiązując zarówno do słynnego deseru serwowanego na kortach Wimbledonu, jak i do wspomnienia smaków dzieciństwa tenisistki, o którym pisały światowe media. Budowla jest imponująca – do jej stworzenia wykorzystano około 3000 klocków LEGO, a jej wymiary to około 30 cm wysokości i 30 cm szerokości.

To jednak nie wszystko. W sercu truskawkowej konstrukcji ukryto wnękę, w której znajduje się wyjątkowe miejsce na minifigurkę przedstawiającą samą Igę Świątek z rakietą tenisową. Całość stanowi pełną humoru i niezwykle kreatywną pamiątkę, będącą podziękowaniem za dostarczone sportowe emocje i inspirację, jaką polska mistrzyni daje fanom na całym świecie.

Dlaczego Iga Świątek buduje z klocków LEGO? To element treningu

Partnerstwo liderki światowego rankingu tenisistek z duńską marką nie jest przypadkowe i wykracza daleko poza standardowe umowy sponsorskie. Współpraca Iga Świątek LEGO opiera się na fundamencie wspólnych wartości, takich jak wyobraźnia, wytrwałość, radość z działania i troska o innych. To połączenie dwóch światów, które napędza autentyczna pasja do tworzenia i rozwijania własnego potencjału. O wyjątkowości tej relacji i powodach, dla których firma zdecydowała się na tak niezwykły gest, mówił Maciej Seliński, general manager LEGO na Polskę, Ukrainę i kraje bałtyckie.

Zwycięstwo Igi na Wimbledonie to moment, który zapisze się na kartach historii polskiego sportu, a my chcieliśmy uczcić go w sposób, który będzie nie tylko osobisty, ale też radosny i pełen charakterystycznej dla klocków LEGO kreatywności. Ten wyjątkowy prezent to nie tylko ukłon w stronę sukcesu Igi, ale także celebracja wartości, które są bliskie zarówno jej, jak i nam jako marce: wytrwałości, odwagi, autentyczności, a przede wszystkim dziecięcej radości i pasji tworzenia. Dlatego z dumą świętujemy razem z nią ten wyjątkowy moment i mamy nadzieję, że nasz prezent będzie dla niej nie tylko pamiątką sukcesu, ale też źródłem uśmiechu oraz inspiracji na kolejne wyzwania.

Sama Iga Świątek, znana z niesamowitej koncentracji i determinacji, wielokrotnie podkreślała, że budowanie z klocków LEGO to dla niej nie tylko forma relaksu. Traktuje je jako ważny element treningu mentalnego. Jak przyznaje, składanie zestawów pomaga jej wyciszyć się przed kluczowymi meczami, ćwiczyć uważność i skutecznie odrywać myśli od ogromnej presji związanej z rywalizacją na najwyższym światowym poziomie.