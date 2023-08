Wyjdziesz z psem na spacer, dostaniesz 1000 zł mandatu

Pilnuj psa na spacerze

Psy w miejscach publicznych muszą być zawsze pod opieką człowieka i być wyprowadzane na smyczy, nawet jeśli właściciel zna psychikę swojego podopiecznego i potrafi wymóc na nim bezwzględne posłuszeństwo. To tylko zwierzę i nigdy nie można do końca przewidzieć, jak w danej sytuacji może się zachować. Za niezachowanie tzw. zwykłej lub nakazanej staranności przy utrzymaniu zwierzęcia, grozi mandat karny od 50 do 250 zł. Oznacza to, że możemy zostać ukarani w przypadku, gdy nasz pies biega bez smyczy poza ogrodzeniem domu lub w miejscu publicznym - w parku czy na ulicy lub pozostawienie psa przed sklepem bez opieki.

Jeszcze wyższa kara grozi za niedopilnowanie zwierzęcia, które swoim zachowaniem stwarza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia człowieka. Jeśli właściciel lub opiekun psa o agresywnym usposobieniu trzyma go na nieogrodzonej posesji, pozostawia bez opieki w miejscu publicznym lub puszcza wolno podczas spacerów, co zagraża zdrowiu, a nawet życiu innych ludzi, może zostać ukarany mandatem w kwocie 500 złotych. Warto podkreślić, że chodzi o sam fakt stworzenia niebezpieczeństwa, kara grozi nawet wtedy, gdy zwierzę nikogo nie zaatakuje.

Ważne!

Mandat może dostać opiekun każdego zwierzęcia stwarzającego zagrożenie, a nie tylko tych, które znajdują się np. w wykazie psów ras niebezpiecznych.

Mandat za psie odchody

Sprzątanie po swoich psach jest jednym z podstawowych obowiązków właścicieli tych zwierząt. Każdy właściciel wyprowadzający swoje zwierzę na spacer jest zobowiązany do ochrony przed zanieczyszczeniami terenów przeznaczonych do użytku wspólnego. Co się stanie, jeśli zostaniemy przyłapani na tym, że nie sprzątnęliśmy po swoim psie? Grozi za to kara w postaci mandatu w wysokości 500 zł. Przepisy prawa zawierają nawet tak szczegółowe informacje jak te, do którego rodzaju odpadów należy wyrzucać psie odchody. Kupy zbieramy do woreczka na psie odchody i wyrzucamy nie do kosza na bioodpady, a do zmieszanych odpadów niesegregowanych – mogą to być kosze dla mieszkańców, kosze uliczne lub dedykowane kosze na psie odpady.

