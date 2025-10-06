Aż 42% zarządzających małymi i średnimi firmami nie posiada wyższego wykształcenia, co podważa mit o jego konieczności do sukcesu w biznesie.

Tylko 29% przedsiębiorców MŚP ma dyplom licencjacki lub magisterski, a zaledwie 1% to doktorzy, co pokazuje, że dyplom nie jest dominującym czynnikiem sukcesu.

Właściciele większych firm znacznie częściej posiadają wyższe wykształcenie niż właściciele mikroprzedsiębiorstw, gdzie liczy się bardziej doświadczenie i przedsiębiorczość.

Tylko 22% właścicieli małych firm uważa wykształcenie wyższe za przydatne, w porównaniu do 92% w średnich firmach, co podkreśla różnice w postrzeganiu jego wartości.

Wbrew powszechnemu przekonaniu, wykształcenie wyższe nie jest bezwzględnym warunkiem koniecznym do osiągnięcia sukcesu w biznesie. Artykuł opublikowany w „Pulsie Biznesu” pod tytułem „Dyplom magistra a sukces w biznesie. Im mniejsza firma, tym mniejsza rola edukacji” rzuca nowe światło na tę kwestię. Przytoczony w artykule raport Europejskiego Funduszu Leasingowego pod tytułem „Wykształcenie czy doświadczenie. Co pomaga w biznesie. Pod lupą” ujawnia zaskakujące dane dotyczące wykształcenia osób zarządzających małymi i średnimi przedsiębiorstwami (MŚP).

Niski odsetek osób z wyższym wykształceniem wśród zarządzających MŚP

Z raportu wynika, że aż 42% osób zarządzających małymi i średnimi firmami nie posiada wyższego wykształcenia. To zaskakujący wynik, który podważa stereotypowe przekonanie o konieczności posiadania dyplomu do prowadzenia własnego biznesu. Analiza danych z raportu ujawnia szczegółowy obraz wykształcenia właścicieli MŚP:

29% przedsiębiorców posiada dyplom licencjacki lub magisterski.

29% ukończyło studia inżynierskie.

Zaledwie 11% właścicieli MŚP może pochwalić się ukończonymi studiami podyplomowymi.

Doktorat posiada zaledwie 1% właścicieli MŚP.

Te dane wskazują na to, że wykształcenie wyższe nie jest dominującym czynnikiem wśród osób zarządzających małymi i średnimi firmami.

Różnice w wykształceniu w zależności od wielkości firmy

„Puls Biznesu” zwraca uwagę na istotną zależność pomiędzy wielkością firmy a poziomem wykształcenia jej właściciela. Właściciele większych firm częściej posiadają wyższe wykształcenie. W mikroprzedsiębiorstwach odsetek szefów z dyplomem licencjackim lub magisterskim wynosi zaledwie 18%, a z dyplomem inżynierskim – 9%. W średnich firmach te wskaźniki są znacznie wyższe i wynoszą odpowiednio 44% i 52%. Co więcej, co trzeci właściciel średniego przedsiębiorstwa ukończył studia podyplomowe, podczas gdy w mikrofirmach jest to rzadkość.

Raport Europejskiego Funduszu Leasingowego podkreśla, że im mniejsza firma, tym mniejsza rola edukacji formalnej. Zaledwie 22% właścicieli małych biznesów uważa wykształcenie wyższe za przydatne w biznesie. W średnich firmach ten odsetek wzrasta aż do 92%. Ta znacząca różnica wskazuje na to, że w mniejszych firmach bardziej liczą się inne czynniki, takie jak doświadczenie, umiejętności praktyczne czy przedsiębiorczość.

Ryszard Florek - Prezes FAKRO - Karpacz 2025 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.