Najnowsze badania rzucają nowe światło na rolę wykształcenia w prowadzeniu małych i średnich przedsiębiorstw. Zaskakujące dane ujawniają, że niemal połowa zarządzających MŚP nie posiada dyplomu wyższej uczelni. Co więcej, im mniejsza firma, tym mniejsze znaczenie przypisuje się formalnej edukacji. Jakie czynniki decydują zatem o sukcesie w biznesie?

  • Aż 42% zarządzających małymi i średnimi firmami nie posiada wyższego wykształcenia, co podważa mit o jego konieczności do sukcesu w biznesie.
  • Tylko 29% przedsiębiorców MŚP ma dyplom licencjacki lub magisterski, a zaledwie 1% to doktorzy, co pokazuje, że dyplom nie jest dominującym czynnikiem sukcesu.
  • Właściciele większych firm znacznie częściej posiadają wyższe wykształcenie niż właściciele mikroprzedsiębiorstw, gdzie liczy się bardziej doświadczenie i przedsiębiorczość.
  • Tylko 22% właścicieli małych firm uważa wykształcenie wyższe za przydatne, w porównaniu do 92% w średnich firmach, co podkreśla różnice w postrzeganiu jego wartości.

Wbrew powszechnemu przekonaniu, wykształcenie wyższe nie jest bezwzględnym warunkiem koniecznym do osiągnięcia sukcesu w biznesie. Artykuł opublikowany w „Pulsie Biznesu” pod tytułem „Dyplom magistra a sukces w biznesie. Im mniejsza firma, tym mniejsza rola edukacji” rzuca nowe światło na tę kwestię. Przytoczony w artykule raport Europejskiego Funduszu Leasingowego pod tytułem „Wykształcenie czy doświadczenie. Co pomaga w biznesie. Pod lupą” ujawnia zaskakujące dane dotyczące wykształcenia osób zarządzających małymi i średnimi przedsiębiorstwami (MŚP).

Niski odsetek osób z wyższym wykształceniem wśród zarządzających MŚP

Z raportu wynika, że aż 42% osób zarządzających małymi i średnimi firmami nie posiada wyższego wykształcenia. To zaskakujący wynik, który podważa stereotypowe przekonanie o konieczności posiadania dyplomu do prowadzenia własnego biznesu. Analiza danych z raportu ujawnia szczegółowy obraz wykształcenia właścicieli MŚP:

  • 29% przedsiębiorców posiada dyplom licencjacki lub magisterski.
  • 29% ukończyło studia inżynierskie.
  • Zaledwie 11% właścicieli MŚP może pochwalić się ukończonymi studiami podyplomowymi.
  • Doktorat posiada zaledwie 1% właścicieli MŚP.

Te dane wskazują na to, że wykształcenie wyższe nie jest dominującym czynnikiem wśród osób zarządzających małymi i średnimi firmami.

Różnice w wykształceniu w zależności od wielkości firmy

„Puls Biznesu” zwraca uwagę na istotną zależność pomiędzy wielkością firmy a poziomem wykształcenia jej właściciela. Właściciele większych firm częściej posiadają wyższe wykształcenie. W mikroprzedsiębiorstwach odsetek szefów z dyplomem licencjackim lub magisterskim wynosi zaledwie 18%, a z dyplomem inżynierskim – 9%. W średnich firmach te wskaźniki są znacznie wyższe i wynoszą odpowiednio 44% i 52%. Co więcej, co trzeci właściciel średniego przedsiębiorstwa ukończył studia podyplomowe, podczas gdy w mikrofirmach jest to rzadkość.

Raport Europejskiego Funduszu Leasingowego podkreśla, że im mniejsza firma, tym mniejsza rola edukacji formalnej. Zaledwie 22% właścicieli małych biznesów uważa wykształcenie wyższe za przydatne w biznesie. W średnich firmach ten odsetek wzrasta aż do 92%. Ta znacząca różnica wskazuje na to, że w mniejszych firmach bardziej liczą się inne czynniki, takie jak doświadczenie, umiejętności praktyczne czy przedsiębiorczość.

