Wymiana okien zupełnie za darmo! Kto może skorzystać z dofinansowania?

Dzień Kobiet 2023. Macierzyństwo to poświęcenie. Tak uważa aż 20 proc. kobiet

Kto może wymienić okna za darmo?

Na początku 2023 rząd zmienił zasady programu Czyste Powietrze, jeśli chodzi o finansowanie. Wysokość dopłat zależy od zakresu prac i dochodów. O 100-procentowe dofinansowanie do wymiany okien mogą ubiegać się osoby o najniższych dochodach. Będą mogli skorzystać z całkowitej dopłaty do kompleksowej termomodernizacji swojego domu, także na wymianę okien i drzwi, a jeśli zapotrzebowanie na ciepło zmniejszy się dzięki temu o min. 40 proc otrzymać pełny zwrot kwot netto wydanych na inwestycję. O dofinansowanie może się starać każda osoba wpisana w księgi wieczyste jako właściciel domu. Dotacja nie jest przyznawana lokatorom czy osobom wynajmującym daną nieruchomość.

Konieczny wniosek

Priorytet termomodernizacji nad wymianą kopciuchów oraz możliwość 100-procentowego dofinansowania inwestycji to nie jedyne zmiany w programie Czyste Powietrze 3.0. Wprowadzono też:

* podwyższone progi dochodowe,

* wyższe dofinansowanie,

* bardziej realne koszty jednostkowe materiałów i usług,

*prostsze procedury rozliczeń.

W 2022 roku trzeba było rozliczyć wymianę „kopciucha”, a dopiero później wykonać termomodernizację domu. Od 2023 rozliczane najpierw są zadania polegające na termomodernizacji, a dopiero przed końcowym rozliczeniem, beneficjent musi pokazać, że wymienił kopciucha na źródło niskoemisyjne.

Jeżeli przy wymianie kopciucha nie wykonałeś przy tym wymiany okien i ocieplenia ścian, to teraz możesz złożyć wniosku. Na termomodernizację przysługuje teraz dotacja w wysokości od 33 tys. zł w I grupie (dochody poniżej 135 tys. zł rocznie) do 79 tys. zł w grupie III (dochody do 1090 zł na osobę w rodzinie).

Do jakich okien dofinansowanie?

Aby dostać dofinansowanie do wymiany okien, przenikalność cieplna dla okien nie może być większa niż 0,9 W/(m²·K), dla drzwi wejściowych 1,3 W/(m²·K), a podane wartości muszą być potwierdzone deklaracjami producenta. Konieczny jest też audyt energetyczny budynku.

Wymiana okien w bloku - ile można dostać?

Dla mieszkańców bloków przygotowano program Ciepłe Mieszkanie. W jego ramach można uzyskać od 15 tys. do 17,5 tys. zł. Wysokość dofinansowania na termomodernizację zależy od dochodu, podobnie jak w programie Czyste Powietrze Pieniądze nie dostają jednak bezpośrednio mieszkańcy bloków, a środki rozdziela gmina.

Sonda Czy planowałeś remont domu/mieszkania? Tak i planuję go zrobić mimo wszystko Przez wysokie ceny muszę odłożyć go w czasie Przez wysokie ceny kompletnie z niego zrezygnowałem/am Nie planuję