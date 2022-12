Kolejna edycja programu antysmogowego "Czyste Powietrze"

Szefowa MKiŚ przekazała, że 3 stycznia ruszy kolejna edycja programu antysmogowego "Czyste Powietrze", która przewidywać będzie m.in. podwyższenie progów dochodowych, od których przyznawane są określone dotacje, a także podniesienie kwoty samego wsparcia finansowego. Obecnie program rozróżnia przyszłych beneficjentów, a także wysokość dotacji – na trzy kategorie. Pierwsza część dotyczy osób, których dochód roczny nie przekracza 100 tys. zł i dla takiej grupy przewidziana jest dotacja podstawowa w wysokości do 30 tys. zł. Druga część programu o podwyższonym poziomie dofinansowania jest skierowana do osób o przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniu do 1564 zł/osobę w gospodarstwie wieloosobowym oraz do 2189 zł w przypadku gosp. jednoosobowych. Dla nich przewidziana jest wyższa dotacja – do 47 tys. zł. Trzecią grupę beneficjentów stanowią osoby o miesięcznym dochodzie nieprzekraczającym 900 lub 1260 zł na osobę i dotyczy odpowiednio gospodarstw wieloosobowych i jednoosobowych. W tej kategorii dotacje sięgają nawet 79 tys. zł.

Minister Anna Moskwa wyjaśniła, że po najbliższej zmianie próg dochodowy przy dofinansowaniu podstawowym wzrośnie do 135 tys. zł, a maksymalna kwota dotacji wyniesie 66 tys. zł. Przy podwyższonym dofinansowaniu próg dochodowy wzrośnie z 1564 do 1894 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym i z 2189 do 2651 zł w gosp. jednoosobowym. Maksymalna dotacja wzrośnie z 47 do 99 tys. zł. Z kolei przy najwyższym wymiarze wsparcia progi wzrosną odpowiednio z 900 do 1 090 zł w przypadku gospodarstw wieloosobowych oraz z 1260 do 1 526 zł w przypadku gospodarstw wieloosobowych, a wysokość maksymalnej dotacji wzrośnie z 79 do 135 tys. zł. "Podwyższenie progów dochodowych, jak i wysokości dotacji wynika m.in. z rosnących cen usług i produktów. Jesteśmy też przekonani, że będzie to dodatkowy impuls, który jeszcze bardziej przyspieszy +Czyste Powietrze+" – podkreśliła minister.

Możliwość rozszerzenia wniosku o termomodernizację domu

Przypomniała ponadto, że w przypadku beneficjentów podwyższonego i maksymalnego wsparcia można ubiegać się o 50 proc. dotacji w ramach prefinansowania inwestycji, czyli przed faktycznym startem remontu. Środki te trafią do wykonawców prac, a pierwsza transza dotacji będzie przelewana na konto w 14 dni od podpisania umowy. Pozostała część zostanie wypłacona w ciągu 30 dni od zakończenia remontu. Szefowa resortu klimatu i środowiska poinformowała również, że kolejną zmianą, jaka zacznie funkcjonować w nowej edycji "Czystego Powietrza", jest możliwość rozszerzenia wniosku o termomodernizację domu, jeśli wcześniej wniosek dotyczył tylko wymiany pieca. "Chcemy w ten sposób zachęcić do poszerzenia inwestycji w zwiększenie efektywności energetycznej. Oszczędność energii to najlepszy sposób, żeby płacić za nią mniej" – zaznaczyła Moskwa.

Kolejna zmiana to modyfikacja ścieżki bankowej programu. Po nowym roku kredyt bankowy z dotacją na częściową spłatę zobowiązania będzie można otrzymać na inwestycje rozpoczęte do 6 miesięcy przed złożeniem wniosku w banku. Minister dodała, że od 3 stycznia 2023 do programu "Czyste Powietrze" wprowadzony zostanie obowiązek przeprowadzenia audytu energetycznego budynku. Anna Moskwa na pytanie, czy jest zadowolona z dotychczasowego przebiegu programu, odpowiedziała twierdząco. Zwróciła uwagę, ze program, który ruszył w 2018 r. cały czas się zmienia tak, aby mogło skorzystać z niego jak najwięcej osób. "Jestem bardzo zadowolona z dotychczasowego tempa i jestem przekonana, że po najbliższych zmianach program jeszcze bardziej przyspieszy. Oczywiście słyszymy trochę negatywnych głosów, które jednak płyną głównie ze strony opozycji, która jak rządziła nie zrobiła absolutnie nic w walce ze smogiem, co potwierdza wyrok TSUE. W ciągu kliku lat zrobiliśmy olbrzymi postęp w walce o czyste powietrze" – powiedziała.

Dopuszczenie do sprzedaży dla klientów indywidualnych węgla brunatnego

Minister była także pytana o kwestię dopuszczenia do sprzedaży dla klientów indywidualnych węgla brunatnego i w jaki sposób może ono wpłynąć na zanieczyszczenie powietrza. Pod koniec września w związku z kryzysem energetycznym zmieniono przepisy i do 30 kwietnia 2023 r. zawieszono zakaz sprzedaży węgla brunatnego dla gospodarstw domowych. Anna Moskwa poinformowała, że dotychczas do klientów indywidualnych trafiło 13 tys. Ton węgla brunatnego. „Wolumen sprzedanego węgla brunatnego jest naprawdę niski, a jego potencjalny wpływ będzie marginalny na jakość powietrza. Klienci potraktowali to bardziej jako rozwiązanie awaryjne w razie problemu dostępności węgla kamiennego, który obecnie dystrybuowany jest przez gminy" - wskazała. Minister klimatu i środowiska przekazała, że do tej pory w "Czystym Powietrzu" złożono ponad 530 tys. wniosków na prawie 10 mld zł dofinansowania. Kwoty podpisanych dotychczas umów przekroczyły już łączną wysokość 8 mld zł.

Celem programu "Czyste Powietrze" jest wymiana przestarzałych pieców grzewczych, tzw. „kopciuchów” na bardziej ekologiczne, w celu ograniczenia zjawiska niskiej emisji, której efektem jest smog. Oprócz dotacji do zakupu nowego pieca, wsparcie można otrzymać też na termomodernizację domów jednorodzinnych. Budżet programu to ponad 100 mld zł.

