Rosną rachunki za gaz i prąd przez wzrost VAT. Jak ochronić się przed podwyżkami?

Rząd stara się nam pomóc zamrożeniem cen prądu za prąd i gaz. Jednak nie ulega wątpliwości, że ceny wzrosną przez zdjęcie tarczy antyinflacyjnej, na wyraźne żądanie Komisji Europejskiej. W tej sprawie wniosek złożyli Holendrzy i Niemcy. Zatem jak się bronić przed drożyzną?

Od dzisiaj czyli 1.12.2022 można składać wnioski o dodatek elektryczny. Kto może otrzymać pieniądze? Gospodarstwa domowe, które używają prądu do ogrzewania. Dodatek wynosi 1000 zł. W przypadku rodzin, których roczne zużycie energii elektrycznej jest wyższe niż 5000 kWh - kwota świadczenia jest równa 1500 zł.

Urząd Regulacji Energetyki do 17 grudnia 2022 r. planuje zatwierdzić nowy cennik prądu na 2023 rok. Odbiorcy indywidualni, którzy zmieszczą się w określonych odgórnie limitach rocznego zużycia energii elektrycznej, będą płacili tyle, ile w tym roku. Natomiast po przekroczeniu progów obowiązują nowe stawki za prąd. Rząd ustalił następujące pułapy:

2 MWh rocznie dla gospodarstw domowych,

2,6 MWh rocznie dla rodzin z osobą niepełnosprawną,

3 MWh rocznie dla rolników i posiadaczy Karty Dużej Rodziny.

W praktyce oznacza to, że dopiero po przekroczeniu wymienionych limitów trzeba będzie zapłacić wyższą cenę. Będzie ona obejmować wyłącznie nadwyżkę ponad ustaloną granicę. Szczegóły już w połowie grudnia przedstawi URE.

Co z rachunkami za gaz? Będzie zamrożenie cen i dodatek gazowy

Zasada zamrożonej taryfy na gaz będzie obowiązywała dla wszystkich bez względu na próg dochodowy. Dodatkowo dla najuboższych pojawi się dodatek gazowy. Jedyną zmianą w stosunku do tegorocznych rachunków na gaz będzie przywrócenie stawki VAT. Obecnie, w ramach tarczy antyinflacyjnej, VAT na gaz wynosi 0 proc.

Jak przyznała szefowa resortu klimatu i środowiska, Anna Moskwa będą dodatki osłonowe dla najuboższych. Rząd wprowadza progi dochodowe takie jak w przypadku pozostałych dodatków osłonowych. Najubożsi mogą liczyć na dodatek w wysokości 2,1 tys zł. w przypadku gdy prowadzą jednoosobowe gospodarstwo domowe i 1,5 tys. zł w przypadku gospodarstw wieloosobowych. Będzie to rekompensata w wysokości równowartości VAT wypłacana na podstawie faktury.

Wyższe dotacje w programie "Mój prąd". Dla kogo?

Jak przypomina portal Bankier.pl, od 15 grudnia 2022 r. wzrośnie wysokość dofinansowania na instalacje fotowoltaiczne do 6 tys. zł. Na większy zastrzyk gotówki będzie można również liczyć przy dotacji na magazyn ciepła. Beneficjenci otrzymają do 15 tys. zł. Wnioski można składać do 22 grudnia br. lub do wyczerpania budżetu programu "Mój prąd", czyli 350 mln zł. - czytamy na portalu.

Rząd zachęca seniorów do dłuższej pracy

Portal informuje także, że od 1 grudnia br. do lutego 2023 r. zwiększa się limit dorabiania dla emerytów i rencistów. "Górną granicą bezpiecznego dorabiania jest kwota 4 536,50 zł brutto. Dodatkowy miesięczny przychód do tej kwoty nie spowoduje zmniejszenia wypłacanej przez ZUS emerytury bądź renty. Natomiast, żeby Zakład nie wstrzymał wypłaty świadczenia, dodatkowy miesięczny przychód między grudniem a lutym nie powinien być wyższy niż 8 424,90 zł brutto. Kwoty graniczne przychodu zmieniają się co trzy miesiące. Powinny je monitorować osoby, które pobierają renty oraz wcześniejsze emerytury. Po ich przekroczeniu ZUS może zmniejszyć lub zawiesić przyznane świadczenie.

Paweł Żebrowski rzecznik ZUS wyjaśnił, że jeśli zarobki, które emeryt lub rencista uzyskuje z dodatkowego przychodu będą wahać się w granicach od 70 proc. do 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia, wówczas świadczenie z ZUS będzie zmniejszone o kwotę przekroczenia, jednak nie więcej niż o kwotę maksymalnego zmniejszenia -czytamy w portalu.

Wyższe kary dla krnąbrnych kierowców

Grudzień to również miesiąc, w którym za wykroczenia drogowe kierowcy zapłacą wyższe grzywny i mandaty. Będzie można również stracić więcej punktów za poszczególne przewinienia.

Jak informuje Bankier.pl, kolejna zmiana dot. wydłużenia czasu, po którym będą kasować się punkty karne. Okres wydłuża się z roku do dwóch lat. Natomiast prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości będzie skutkowało min. 2500 zł grzywny lub aresztem dla kierowcy. Zwiększony został także maksymalny wymiar kary więzienia za jazdę po pijanemu – z 2 do 3 lat pozbawienia wolności.

Wyższe premie za ocieplenie budynków

W nowym programie wysokość premii termomodernizacyjnej wzrosła z 16 do 26 proc. kosztów inwestycji. "Jeżeli termomodernizacja będzie połączona z inwestycją w odnawialne źródła energii (OZE), wówczas premia wyniesie łącznie 31 proc. kosztów przedsięwzięcia" - podaje PAP.

Wniosek o przyznanie premii termomodernizacyjnej lub remontowej inwestor może złożyć w banku kredytującym, który współpracuje z BGK. Lista banków jest dostępna na e-stronie Banku Gospodarstwa Krajowego.

Jest program przeznaczony głównie dla wspólnot mieszkaniowych, TBS-ów, spółdzielni mieszkaniowych, ale także właścicieli domów jednorodzinnych.

BGK przekonuje, że w długoterminowej perspektywie rachunki za energię najłatwiej jest obniżyć poprawiając efektywność energetyczną budynków. Teraz będzie o to łatwiej, bo dziś (1 grudnia 2022 r.) wchodzą w życie ustawowe zmiany, które zwiększają finansowe wsparcie takich inwestycji - poinformował BGK.

