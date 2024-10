Ubezpieczenie mieszkania

Rynek najmu mierzy się z rozmaitymi problemami. Do jednego z nich należą nieuczciwi najemcy, którzy nie dbają o mieszkania. Niestety, często zniszczenia wyrządzone nawet nieumyślnie przez najemców są na tyle duże, że kosztów napraw nie pokrywa wpłacona przez nich na starcie kaucja. Znajdujący się w takiej sytuacji właściciele mieszkań płacą i płaczą. Jednak można temu w bardzo prosty sposób zapobiec. Jak to zrobić? Z pomocą przychodzą firmy, towarzystwa ubezpieczeniowe. W ofertach wielu z nich jest coś takiego jak "OC najemcy". To nic innego jak ubezpieczenie, które wykupuje właśnie najemca przed wprowadzeniem się do mieszkania. OC najemcy jest wariantem ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) w życiu prywatnym. Takie rozwiązanie dodatkowo zabezpiecza interesy obu stron umowy najmu mieszkania czy domu. OC najemcy, zabezpiecza finansowo na wypadek szkód, które najemca nieumyślnie wyrządzi osobom trzecim, czyli np. sąsiadom czy właścicielowi mieszkania. Chodzi tutaj zarówno o szkody materialne, jak i uszkodzenia ciała. Z OC najemcy nie można natomiast uzyskać rekompensaty za zniszczenie własnego mienia. Sumy ubezpieczenia wahają się najczęściej w granicach od 50 000 zł do 200 000 zł. Zaś składka roczna przeciętnie waha się od 150 do 400 zł. Polisę wykupuje i opłaca najemca.

OC najemcy

Jak podkreślają towarzystwa ubezpieczeniowe, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ma zastosowanie w wielu sytuacjach, np. podczas nieumyślnego zalania wynajmowanego lokalu, lokali sąsiadów czy części wspólnych budynku/klatka schodowa. Pokrywa się z niego również szkody powstałe na skutek pożaru, wybuchu, pogryzienia przez psa czy zniszczenia przez dzieci klatki schodowej czy mieszkania.

Kluczowe jest to, że w większości przypadków szkody muszą jednak powstać w określonych okolicznościach: przypadkowo, nie w skutek rażącego niedbalstwa, podczas czynności życia prywatnego (a nie np. podczas pracy), szkody muszą dotyczyć mienia lub zdrowia osób trzecich (niespokrewnionych z ubezpieczonym ani niezatrudnionych przez niego). Z OC najemcy można wypłacić rekompensatę właścicielowi wynajmowanego mieszkania, sąsiadom czy administracji, w zależności od tego, kto poniósł szkodę. Jest to więc zabezpieczenie finansowe i dla najemcy, i dla wynajmującego.

Niezbędne formalności

Aby wykupić polisę OC najemcy należy wybrać tę opcję z oferty jednego z towarzystw ubezpieczeniowych. Właściciel mieszkania może zawrzeć w umowie najmu konieczność wykupienia polisty przez najemcę przed wprowadzeniem się. Ubezpieczenie OC najemcy może występować jako samodzielny produkt lub rozszerzenie ubezpieczenia ruchomości domowych. Właściciel lokalu oferowanego do najmu ma prawo odmówić zawarcia umowy, jeśli najemca nie zgodzi się na posiadanie zabezpieczenia w postaci polisy.

Pieniądze to nie wszystko Witold Orłowski Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.