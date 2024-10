Kto musi mieć świadectwo energetyczne

Wielu właścicieli nieruchomości na wynajem lub na sprzedaż powinno mieć świadectwo energetyczne danego budynku. Do posiadania świadectwa energetycznego są zobowiązani właściciele budynków wybudowanych po 2009 roku oraz właściciele budynków postawionych przed 2009 rokiem, które są przeznaczone do sprzedaży oraz pod wynajem. Koszt takiego dokumentu dla nieruchomości na sprzedaż lub wynajem waha się od 200 do 800 zł. Aby wystawić dokument, trzeba wykonać operat energetyczny. Przeprowadzić go mogą osoby, które posiadają kwalifikacje budowlane zgodnie z art. 14 ust. 1 Prawa budowlanego oraz firmy wyspecjalizowane w audytach. Brak świadectwa energetycznego może grozić nałożeniem grzywny do 5 tys. zł.

Kontrolne kotłów grzewczych

Jeśli ktoś pomyśli, że nie będzie załatwiał świadectwa energetycznego, bo kto go skontroluje, to może się zdziwić. Ustawa o świadectwie energetycznym wprowadziła cykliczne kontrole systemów ogrzewania, których to dokonują organy nadzoru budowlanego. To, jak często odbywają się kontrole, zależy od źródła ciepła. Liczy się moc kotła oraz paliwo. Kontroli raz na dwa lata należy spodziewać się wtedy, gdy kotły opalane są paliwem ciekłym lub stałym o nominalnej mocy cieplnej większej niż 100 kW. Kontrola raz na 3 lata odbywa się wtedy, gdy źródła ciepła niewymienione w zestawieniu, dostępne części systemu ogrzewania lub połączonego systemu ogrzewania i wentylacji, o sumarycznej nominalnej mocy cieplnej większej niż 70 kW. Natomiast kontrola raz na 4 lata jest przy kotłach na gaz o nominalnej mocy cieplnej większej niż 100 kW, natomiast kontrola raz na 5 lat jest w przypadku kotłów o nominalnej mocy cieplnej od 20 kW do 100 kW.

