Wypadek na Węgrzech i formalności w ZUS. Jak można je załatwić bez wychodzenia z domu?

Marcin Twaróg
Marcin Twaróg
2026-08-20 9:46

Po tragicznym wypadku na Węgrzech poszkodowani i ich rodziny stają przed wyzwaniem załatwienia formalności w ZUS. Wielu nie wie, jakie wsparcie im przysługuje i jak szybko je uzyskać bez dodatkowego stresu. Zakład uruchomił jednak specjalną pomoc, która pozwala załatwić sprawę na kilka sposobów, także z domu.

Wypadek autokaru na Węgrzech. Jaką pomoc z ZUS mogą otrzymać poszkodowani?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych opublikował ważny komunikat, który jest światełkiem w tunelu dla osób poszkodowanych w tragicznym wypadku autokaru na Węgrzech oraz ich rodzin. Zdarzenie, które miało miejsce podczas powrotu pielgrzymów z Medjugorie, wstrząsnęło całą Polską i wymaga natychmiastowego wsparcia. Instytucja zapewnia, że poszkodowani nie zostaną pozostawieni sami sobie w gąszczu formalności związanych z należnymi im świadczeniami po wypadku.

W odpowiedzi na te dramatyczne wydarzenia, ZUS uruchomił specjalne kanały informacyjne, aby maksymalnie ułatwić dostęp do niezbędnych danych. Chodzi o to, by jak najszybciej poinformować zainteresowanych, jakie świadczenia ZUS mogą im przysługiwać w tej niezwykle trudnej sytuacji. Instytucja zadbała o wiele dróg kontaktu, by każda osoba mogła wybrać najwygodniejszą dla siebie formę uzyskania fachowej pomocy.

Wizyta w ZUS po wypadku. Gdzie i jak uzyskać pomoc osobiście?

Osoby, które preferują bezpośredni kontakt z urzędnikiem, mogą liczyć na pełne wsparcie w każdej placówce Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na terenie całej Polski. Jak informuje ZUS na swojej stronie internetowej, sale obsługi klientów są przygotowane do udzielania informacji dotyczących świadczeń dla poszkodowanych w wypadku i ich bliskich. Nie ma potrzeby umawiania się z wyprzedzeniem, wystarczy udać się do najbliższego oddziału, inspektoratu lub biura terenowego, aby uzyskać pomoc. Pracownicy na miejscu pomogą rozwiać wszelkie wątpliwości i wskażą, jakie dokumenty do ZUS po wypadku mogą być potrzebne oraz jakie kroki należy podjąć.

Wypadek polskiego autokaru na Węgrzech

Tragiczny wypadek z udziałem polskiego autokaru na Węgrzech
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Infolinia, e-wizyta i e-mail. Jak zdalnie skontaktować się z ZUS?

Dla wielu osób, zwłaszcza w trudnej sytuacji po wypadku, osobisty dojazd do placówki może być sporym utrudnieniem. Dlatego Zakład Ubezpieczeń Społecznych przygotował kilka zdalnych form kontaktu, które pozwalają załatwić sprawę bez wychodzenia z domu. Dzięki temu poszkodowani oraz ich rodziny mogą szybko i wygodnie uzyskać potrzebne im informacje.

Zgodnie z komunikatem opublikowanym przez ZUS, można skorzystać z infolinii Centrum Kontaktu Klientów pod numerem telefonu 22 560 16 00, która jest czynna w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 7:00 do 18:00. Alternatywą jest wideorozmowa z ekspertem w ramach e-wizyty lub wysłanie zapytania na ogólny adres mailowy [email protected]. Każda z tych metod gwarantuje dostęp do rzetelnych informacji na temat przysługujących świadczeń.

Nagranie dramatycznej akcji ratunkowej polskiego autokaru na Węgrzech

Strażacy przy przewróconym autokarze na Węgrzech. O wsparciu ZUS dla poszkodowanych przeczytasz na SE Superbiz.
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PUE ZUS, czyli jak bezpiecznie pytać o rentę i odszkodowanie online

Aby uzyskać szczegółowe i w pełni spersonalizowane informacje, na przykład na temat renty powypadkowej lub jednorazowego odszkodowania, ZUS rekomenduje skorzystanie z Platformy Usług Elektronicznych, znanej jako PUE ZUS. Po zalogowaniu się na swój indywidualny profil w portalu, wystarczy użyć funkcji „Zadaj pytanie ZUS”, aby nawiązać kontakt. Ta metoda zapewnia pełne bezpieczeństwo przesyłanych danych i pozwala na uzyskanie wiążącej odpowiedzi bezpośrednio od urzędnika zajmującego się danym przypadkiem. To najpewniejszy sposób na omówienie poufnych szczegółów dotyczących świadczeń, bez konieczności osobistej wizyty w placówce.

Wiesław Dudek miał jechać autokarem, który miał wypadek na Węgrzech
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