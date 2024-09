Wypłata pieniędzy dla powodzian od ręki? Konieczna wizyta urzędnika

Co z obecnością w pracy, jeśli dotknęły cię skutki powodzi? Szef PIP wyjaśnia

Rządowy program pomocy dla powodzian

W ramach programu pomocowego osoby poszkodowane przez powódź powinny zgłosić się do władz gminy, w której mieszkają i w której ponieśli straty. W ramach doraźnej pomocy mają dostać bezzwrotne wsparcie wysokości 10 tys. zł. Podwójny wniosek (na kwotę 8 tys. zł z tytułu pomocy społecznej i 2 tys. zł zasiłku powodziowego) składa się w ośrodku pomocy społecznej w danej gminie.

Dodatkowo będą rozpatrywane wnioski dotyczące remontów mieszkań, oraz odbudowy zabudowań gospodarczych. Poszkodowanym będzie przysługiwać kwota do 100 tys. zł w przypadku remontów mieszkań, a w przypadku odbudowy budynków mieszkalnych do 200 tys. zł.

Jak gmina wypłaca środki dla powodzian?

Pieniądze dla powodzian są wypłacane według ustawy o pomocy społecznej. Projekt nie działa więc tak jak w przypadku programu 800 plus - o środki pomocowe nie da się wystąpić online czy też wypełniając papierowy formularz – podaje money.pl. Poszkodowany musi skontaktować się z miejscowym Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Kontakt nie musi być osobisty.

- "To nie działa tak, że ktoś przychodzi i dostaje jakiś kwestionariusz. My się taką osobą zajmujemy kompleksowo. Wystarczy nam zgłosić, że ktoś, kto nie może do nas dotrzeć, potrzebuje pomocy. Rozumiemy też, że obecnie poszkodowani są ewakuowani, nie zawsze mają możliwość kontaktu. Będziemy więc zbierać informacje również o takich osobach" – mówi urzędniczka ośrodka działającego na terenie objętego powodzią dla money.pl.

Konieczny wywiad środowiskowy

Do otrzymania środków na remont lub odbudowę domu czy mieszkania, ośrodek pomocy musi przeprowadzić wywiad środowiskowy, aby ocenić wysokość strat. Każdy wniosek musi być zweryfikowany.

Gdzie złożyć wniosek?

Aby otrzymać wsparcie, trzeba złożyć wniosek w urzędzie właściwym dla miejsca, dla którego poniesiono szkodę w wyniku powodzi. Można złożyć wniosek w gminie sąsiadującej, jeśli dana osoba przebywa tam po ewakuacji. Do wniosku trzeba dołączyć oświadczenie o poniesieniu szkody majątkowej wraz z określeniem jej wartości oraz informację, że nie ubiegano się o zasiłek w innej gminie. Decyzja w sprawie przyznania zasiłku musi zostać podjęta w ciągu dwóch dni od złożenia wniosku. Władze lokalne otrzymają środki na wypłatę zasiłków od wojewodów, na podstawie złożonych do nich wniosków.

QUIZ PRL. Czarne karty PRL. Wielkie katastrofy, które wstrząsnęły Polską Ludową Pytanie 1 z 11 14 marca 1980 w katastrofie samolotu Ił-62 "Mikołaj Kopernik" lecącym z Nowego Yorku zginęła wielka gwiazda. Jak się nazywała? Anna Jantar Zdzisław Beksiński Ewa Sałacka Dalej