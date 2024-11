Wypłaty renty wdowiej od lipca 2025 roku. Do kiedy należy złożyć wniosek?

Kto może się starać o rentę wdowią?

Renta wdowia to świadczenie jest przeznaczone dla wdów i wdowców, którzy będą mogli zachować swoją emeryturę, a do tego uzyskać część renty rodzinnej po małżonku, lub wybrać rentę rodzinną i do kwoty tego świadczenia dodać część własnej emerytury.

Aby ZUS mógł wypłacić świadczenie łącznie z rentą rodzinną, musisz spełnić wszystkie warunki:

* wiek 60 lat (jeśli jesteś kobietą) i 65 lat (jeśli jesteś mężczyzną),

* do dnia śmierci Twojego małżonka (lub małżonki) pozostawałaś (lub pozostawałeś) z nim (lub z nią) we wspólności małżeńskiej,

* nabyłaś lub nabyłeś prawo do renty rodzinnej po zmarłym małżonku nie wcześniej niż w dniu, w którym ukończyłaś 55 lat, jeśli jesteś kobietą lub ukończyłeś 60 lat, jeśli jesteś mężczyzną,

* nie jesteś obecnie w związku małżeńskim.

Ile możesz otrzymać? Dwa warianty renty wdowiej

Jeśli jesteś wdową lub wdowcem i masz prawo do: renty rodzinnej oraz własnego świadczenia, np. emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, to możesz wybrać do wypłaty:

*100 proc. renty rodzinnej i 15 proc. własnego świadczenia albo

* 100 proc. własnego świadczenia i 15 proc. renty rodzinnej.

Od 1 stycznia 2027 r. otrzymasz nie 15 proc., ale 25 proc. drugiego świadczenia.

Maksymalna renty wdowiej

Suma wypłacanych świadczeń nie może przekroczyć trzykrotności najniższej emerytur, obecnie 5342,88 zł (3 razy 1780,96 zł). Jeśli suma świadczeń przekroczy trzykrotność najniższej emerytury, świadczenie zostanie pomniejszone o kwotę przekroczenia (zasada "złotówka za złotówkę"). Jeśli renta rodzinna lub własne świadczenie będzie wyższe od kwoty limitu, nadal ZUS będzie wypłacać jedno ze świadczeń – wyższe lub to, które wybierzesz.

Kiedy złożyć wniosek o rentę wdowią?

Aby otrzymać rentę wdowią trzeba złożyć do ZUS wniosek o ustalenie zbiegu świadczeń z rentą rodzinną (ERWD). Jest on dostępny w placówkach ZUS i na PUE/eZUS od 1 stycznia 2025 r. Połączone świadczenia ZUS będzie wypłacać od 1 lipca 2025 r. Aby otrzymywać rentę wdowią od 1 lipca 2025 r., złóż wniosek do 31 lipca 2025 r.

Jeśli warunki do łącznej wypłaty świadczeń spełnisz po 31 lipca 2025 r. lub złożysz wniosek w tej sprawie po tej dacie, ZUS wypłaci świadczenie wypłatę od dnia, w którym spełnisz warunki, jednak nie wcześniej niż od miesiąca, w którym złożysz wniosek. Osoby, które już mają przyznane prawo zarówno do renty rodzinnej, jak i własnego świadczenia, nie muszą dołączać dodatkowych dokumentów do wniosku o ustalenie zbiegu świadczeń z rentą rodzinną.