Wypłaty z bankomatu. Sprawdź limity w swoim banku

ile możemy wypłacić z bankomatu? Decydują o tym ustalone przez bank limity. I tak w bankomacie Pekao dzienny limit wypłat to 1 tys. zł. Możemy zwiększyć go do 3 tys. zł. Limit miesięczny to 5 tys. zł. Limit wypłaty z bankomatu PKO BP za pomocą karty wynosi od 600 do 15 tys. zł, jednak domyślny limit ustawiony przez bank to tylko 5 tys. zł. Limit wypłaty gotówki z bankomatu mBank to 10 tys. zł i nie można go zwiększyć. Przy jednej transakcji kwota ta będzie o wiele mniejsza – 4 tys. zł

Dzienny limit wypłaty z bankomatu Millenium to od 2 do nawet 20 tys. zł. Limit wypłat z bankomatu ING to z kolei tylko 10 tys. zł. Klient nie może go już zwiększyć. W sieci Euronet obowiązuje obecnie wyjątkowo niski limit jednorazowej wypłaty gotówki — tylko 800 zł. W Santander Bank dzienny limit wypłat dotyczy nie tylko kwoty, która wynosi od 2 do 15 tys. zł, ale również ilości transakcji: max. 10 dziennie. Jeśli chodzi o limit wypłat z bankomatu Credit Agricole, bank nie narzuca limitu odgórnego. To klient sam ustala limit miesięczny i dzienny.

