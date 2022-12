Wyprawka szkolna - to ostatnie dni na złożenie wniosku o świadczenie 300 plus

Program "Dobry Start" - kto może złożyć wniosek?

W ramach programu rodzice – bez względu na dochody – mogą otrzymać jednorazowo 300 zł. Pieniądze te można wydać np. na zakup podręczników, zeszytów, sprzętów potrzebnych uczniom. O wyprawkę szkolną można ubiegać się od 1 lipca do 30 listopada. Świadczenie "Dobry start" przysługuje raz w roku na każde uczące się w szkole dziecko w wieku od 7 do 20 lat, a w przypadku osób z niepełnosprawnościami – do 24 lat.

Wniosek może złożyć matka, ojciec, opiekun prawny dziecka lub opiekun faktyczny dziecka (opiekun faktyczny to osoba faktycznie sprawująca opiekę nad dzieckiem, która wystąpiła do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka). Wniosek o świadczenie dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej składa rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej. Wniosek można złożyć przez bankowość elektroniczną, Platformę Usług Elektronicznych ZUS i przez portal Emp@tia MRiPS.

Wyprawka szkolna - aplikacja mobilna

Od 14 listopada można to zrobić także za pomocą aplikacji mobilnej mZUS. Z aplikacji można skorzystać na urządzeniach mobilnych z systemami operacyjnymi Android i iOS. Jest do pobrania bezpłatnie ze sklepów Google Play i App Store. Za pomocą aplikacji można także złożyć wnioski o świadczenie wychowawcze 500 plus. W dalszej perspektywie aplikacja ma zostać rozszerzona o kolejne świadczenia dla rodzin, czyli o wnioski RKO i dofinansowanie do żłobków.

Aby aktywować aplikację należy połączyć ją ze swoim profilem PUE. Oznacza to, że bez posiadania profilu PUE nie można skorzystać z aplikacji. Proces aktywacji i połączenia aplikacji z profilem PUE został opisany krok po kroku na początkowych ekranach startowych aplikacji. Pieniądze z programu "Dobry start" przyznaje i wypłaca ZUS na konto bankowe wskazane we wniosku. Decyzje i wszelkie zawiadomienia są przekazywane w formie elektronicznej.

Informacje na temat wniosku i jego obsługi można znaleźć na portalu PUE ZUS (status obsługi wniosku, szczegółowe informacje o świadczeniu). Wystarczy zalogować się na swój profil na PUE ZUS i przejść do zakładki "Dobry start".

Sonda Czy lekcje religii powinny być organizowane w szkołach? Jeśli płaci za to Kościół, to nie widzę przeszkód - uczniowie mogą nie chodzić Tak, większość kraju deklaruje się przecież jako katolicy Nie, absolutnie. Jak ktoś jest chętny, to niech idzie na plebanię