Na tę informację o wypłacie 13. emerytury seniorzy czekają niecierpliwie każdego roku. Dodatkowa gratyfikacja to stałe świadczenie pieniężne, które poprawia skromne budżety emerytów. W tym roku wyniesie ona 1978,49 zł brutto, jednak ze względu na opodatkowanie (12 proc.) i składkę zdrowotną (9 proc. podstawy wymiaru, czyli kwoty brutto świadczenia) wiele osób otrzyma dodatkową emeryturę, ale w kwocie niższej niż 1700 zł.

Można uzyskać wyższą kwotę 13. emerytury

Choć świadczenie przysługuje wszystkim uprawnionym, nie wszyscy otrzymają taki sam przelew na konto. Różnice wynikają m.in. z potrąceń podatkowych. Co ważne, mogą sięgać nawet kilkuset złotych. I tu ukryty jest pewien haczyk, który decyduje o wysokości przelewu, czyli może zwiększyć naszą emeryturę.

Z jednej strony emeryci mogą nie zauważyć żadnych zmian, gdyż kwota brutto 13. emerytury jest taka sama dla wszystkich. Istotną zmianę widać, gdy spojrzymy na kwotę netto, czyli to, co otrzymamy do ręki. A różnica w wypłacie emerytury może wynieść nawet 220 zł. Skąd taka zmiana? Wysokość świadczenia zależy bowiem od wspomnianych wyżej potrąceń. A w określonych przypadkach można zrezygnować z zaliczki na podatek dochodowy.

Wystarczy złożyć wniosek do ZUS

Seniorzy, których świadczenia mieszczą się w ustalonej kwocie wolnej od podatku (30 tys. zł rocznie) mogą liczyć na zwolnienie z podatku dochodowego. Dzięki temu ich emerytura netto mogłaby być wyższa. Jednak z dodatkowych świadczeń takich jak „trzynastka” i „czternastka”, zaliczka na podatek zostanie potrącona. Nadpłatę tę można oczywiście odzyskać składając rozliczenie roczne. Można też skorzystać z innej furtki. Jedyny warunek – trzeba złożyć wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. To specjalne oświadczenie podatkowe EPD – 21, które należy złożyć przed wypłatą „trzynastki”.

13. emerytura przysługuje szerokiej grupie odbiorców. Świadczenia otrzymują emeryci (ZUS, KRUS, służby mundurowe), renciści, osoby pobierające rentę socjalną, osoby na świadczeniach przedemerytalnych. Jedyny warunek jaki trzeba spełnić to mieć prawo do świadczenia na dzień 31 marca 2026 roku.

