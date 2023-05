Wyższa kwota darowizny od 1 lipca. Nowe progi podatkowe. Lepiej poczekaj z drogim podarkiem

Pieniądze to nie wszystko

Czym jest darowizna? Kodeks Cywilny definiuje pojęcie

"Darowizna to taka forma umowy, w której darczyńca zobowią­zuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego, kosztem swe­go majątku" - informuje Kodeks Cywilny. Przedmiotem darowizny nie są wyłącznie pieniądze - mogą to być również nieruchomości, auta czy inne wartościowe przedmioty. Darowizna powinna być przekazana za pośrednictwem aktu notarialnego.

Darowizna. Progi podatkowe dla określonych grup

Darowizna objęta jest obowiązkiem podatkowym. Są również ustalone progi podatkowe dla określonych grup podatkowych. Jeżeli nie przekroczymy podanych kwot - jesteśmy zwolnieni z obowiązku podatkowego. Jak przypomina portal Interia aktualne kwoty obowiązuję od 1 października 2022 roku i wynoszą:

I grupa (małżonkowie, zstępni, wstępni, pasierb, zięć, synowa, rodzeństwo, ojczym, macocha, teściowie) - 10 434 zł

(małżonkowie, zstępni, wstępni, pasierb, zięć, synowa, rodzeństwo, ojczym, macocha, teściowie) - II grupa (zstępni rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępni i małżonkowie pasierbów, małżonkowie rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonkowie rodzeństwa małżonków, małżonkowie innych zstępnych) - 7 878 zł

(zstępni rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępni i małżonkowie pasierbów, małżonkowie rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonkowie rodzeństwa małżonków, małżonkowie innych zstępnych) - III grupa (pozostali nabywcy) - 5 308 zł

Wyższa kwota darowizny od 1 lipca 2023. Ile będą wynosiły progi?

Jak przytacza portal Interia, aktualnie obowiązujące kwoty zostaną zaktualizowane od 1 lipca 2023 roku i będą wynosić dla określonych grup podatkowych:

I grupa (darowizna od jednej osoby) - 36 120 zł

(darowizna od jednej osoby) - II grupa (darowizna od jednej osoby) - 27 090 zł

(darowizna od jednej osoby) - III grupa (darowizna od jednej osoby) - 18 060 zł

"W przypadku darowizn od wielu osób, kwota ta wzrośnie w I grupie podatkowej z 20 868 zł do 108 360 zł" - informuje portal Interia.

