Wyższa wypłata dla nawet 800 tys. emerytów. Już od 1 lipca

W 2024 roku płaca minimalna wzrośnie dwa razy. Raz podniesiono ją w styczniu do kwoty 4242 zł brutto (3220 zł netto),a drugi raz będzie podwyższona w lipcu do kwoty 4300 zł brutto (3260 zł netto). Okazuje się, że z tej podwyżki skorzystają również dorabiający do emerytury seniorzy. A w Polsce wciąż pracuje około 800 tys. emerytów. I co ciekawe, większość z nich otrzymuje właśnie najniższe wynagrodzenie. Im wyższa najniższa krajowa, tym większa szansa na większy zarobek seniorów, ale i większa szansa na to, że będzie im się opłacało podjąć prace na przykład na połowę czy nawet ćwierć etatu. W Polsce wiek emerytalny to 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Wiele osób w tym wieku z powodzeniem dobrowolnie może jeszcze podjąć pracę bez presji konieczności takiego zatrudnienia. Może to być paca w pełnym lub niepełnym wymiarze godzin.

Jak rosła płaca minimalna w Polsce? Ostatnie lata to ogromny wzrost tego wynagrodzenia. W 2024 roku, czyli dziesięć lat temu było to 1680 zł, to o około 2,5 tys. zł mniej niż obecnie.

W których krajach pracuje najwięcej emerytów. Z danych Eurostatu wynika, że najpoważniej sytuacja wygląda w Irlandii, gdzie pracuje 35 proc. mężczyzn w wieku emerytalnym. W Danii odsetek pracujących emerytów wynosi 26 proc. W Polsce to 13,5 proc.

Płaca minimalna to prawnie ustalony najniższy dopuszczalny poziom wynagrodzenia pieniężnego za pracę najemną, określony w postaci stawki lub minimalnego zarobku za pracę w obowiązującym wymiarze czasowym. Ta najniższa z możliwych płac ustalana jest przez państwo.

