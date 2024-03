Waloryzacja emerytur najwyższa od 15 lat. 30% w dwa lata

Waloryzacja emerytur 2024. Rekordowy wskaźnik

Nieoficjalne informacje pochodzące od ZUS, na które powołuje się DGP, przewidują wskaźnik waloryzacji kont w tym roku na poziomie niemal 15%. To drugi wynik w historii waloryzacji od 1999. Rekordowy 2009 r. zanotował wskaźnik 16%.

W ubiegłym roku waloryzacja roczna również była wysoka, niewiele niższa niż prognozowana na ten rok. To oznacza, że w ciągu dwóch lat wartość kont emerytalnych poszłaby w górę o niemal jedną trzecią.

Nie oznacza to wzrostu emerytur na zasadzie prostej proporcji, wzory matematyczne w tej kwestii są nieco bardziej skomplikowane. Jednak wysoka waloryzacja roczna to zdecydowanie dobra wiadomość, która musi mieć konkretny wpływ na podwyżki.

Kiedy przejść na emeryturę, żeby się opłacało? Waloryzacja roczna kluczowa

Przejście na emeryturę w lipcu może znacząco zwiększyć wysokość świadczenia, w porównaniu do przypadku przejścia na emeryturę miesiąc wcześniej. Powodem jest waloryzacja roczna. Jeśli ktoś może przejść na emeryturę w czerwcu, to powinien poczekać z tym do lipca, aby zwiększyć wysokość przelewów z ZUS. Analogicznie, należy wziąć pod uwagę waloryzacje kwartalne.

Zgodnie z art. 25a Ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych:

W przypadku ustalania wysokości emerytury (…) w trzecim kwartale danego roku - ostatniej kwartalnej waloryzacji składek dokonuje się za pierwszy kwartał danego roku.

W dużym uproszczeniu, ustalanie prawa do emerytury w aspekcie waloryzacji kwartalnych, bierze pod uwagę stan sprzed pół roku. Z tego powodu przejście na emeryturę miesiąc później, może dać korzyść dodatkowej waloryzacji kwartalnej, co wpłynie na wysokość świadczenia.

Jak już wspomniano, najbardziej kluczowa jest jednak waloryzacja roczna – lepiej przejść na emeryturę w lipcu danego roku niż we wcześniejszych miesiącach.

Czy jest szansa na drugą waloryzację we wrześniu 2024?

Umowa koalicyjna przewiduje drugą waloryzację we wrześniu, jeśli inflacja przekroczy 5%. Wskaźnik inflacyjny ponad ten limit jest realny, to oznaczałoby drugą waloryzację. Wstępne prace legislacyjne są już w toku.

- Projekt jest obecnie procedowany przez Zespół do spraw Programowania Prac Rządu oraz będzie procedowany przez Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów (…) druga waloryzacja byłaby przeprowadzona we wrześniu. Oczywiście jest to waloryzacja, która ma charakter interwencyjny, czyli będzie uruchamiana, gdy inflacja za pierwsze półrocze przekroczy pewien poziom – zadeklarował niedawno wiceminister rodziny Sebastian Gajewski.

