Wyższe chorobowe od 1 stycznia. Jakie zasady świadczenia ZUS?

Jaka wysokość chorobowego?

Wysokość chorobowego to 80% podstawy wymiaru, w tym również za okres pobytu w szpitalu albo

100% podstawy wymiaru, jeśli niezdolność do pracy powstała:

wskutek wypadku w drodze do pracy lub z pracy,

w czasie ciąży,

wskutek poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów albo zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów.

Wynagrodzenie minimalne od 1 stycznia 2025 r. wzrasta do 4666 brutto, jednocześnie wzrasta chorobowe.

Niezdolność do pracy - zaświadczenie lekarskie może być maksymalnie do 3 dni wstecz

Jedynym dowodem potwierdzającym niezdolność pracownika do pracy z powodu choroby jest zaświadczenie lekarskie, potocznie nazywane zwolnieniem L4, wystawione zgodnie z wzorem ZUS. Datą powstania niezdolności do pracy jest dzień określony w zwolnieniu lekarskim jako termin wystąpienia choroby, a nie ten dzień, w którym pracownik faktycznie przestał wykonywać pracę.

Zaświadczenie pozwala ustalić prawo pracownika do świadczeń związanych z chorobą, pobytem w szpitalu lub innym zakładzie leczniczym, który działa w formie stacjonarnej i całodobowej. Jeżeli lekarz uznał, że pracownik był chory przed dniem badania, może wystawić zaświadczenie lekarskie o niezdolności do pracy z datą wcześniejszą, maksymalnie do 3 dni wstecz.

Po wyczerpaniu limitu chorobowego, możliwe świadczenie rehabilitacyjne

Jeśli po wyczerpaniu okresu zasiłkowego (182 lub 270 dni choroby) pracownik nadal będzie chory i niezdolny do pracy, a lekarz orzecznik ZUS stwierdzi, że dalsze leczenie pracownika lub rehabilitacja rokują odzyskanie zdolności do pracy, ZUS przyzna świadczenie rehabilitacyjne, maksymalnie przez 12 miesięcy. Nie można rozwiązać umowy o pracę z pracownikiem za wypowiedzeniem w trakcie zwolnienia lekarskiego.