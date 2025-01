Zbliżają się zmiany w L4. Bez problemu zrobisz zakupy, ale telefon od szefa też odbierzesz

Zmiany w L4 w Polsce

Kończą się konsultacje projektu ustawy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, nowe przepisy mają obowiązywać od przyszłego roku - podaje serwis wyborcza.biz informuje. Zgodnie z założeniami projektu pracownicy przebywający na zwolnieniu lekarskim będą mogli wykonywać pewne obowiązki służbowe. Chodzi o taką pracę, "której zaniechanie mogłoby prowadzić m.in. do znacznych strat finansowych dla pracodawcy czy kontrahenta".

Nowe przepisy umożliwią pracę i kontakt z szefem na L4

W myśl nowych regulacji dotyczących L4, pracownik przebywający na zwolnieniu lekarskim - bez groźby, że ZUS nie wypłaci mu pieniędzy - będzie mógł odebrać np. telefon od przełożonego, podpisać fakturę czy odpisać na służbowego e-maila.

Co ciekawe, nowe przepisy mają umożliwić choremu pracownikowi wykonywanie pracy. Teraz tak naprawdę pracownik na L4 nie może robić nic, co wiąże się z jego pracą czy w ogóle pracą zarobkową. Co istotne, pracować na L4 będą mogły tylko te osoby, które zatrudnione w co najmniej dwóch firmach i z tego tytułu odprowadzają składki do ZUS. Jeśli zwolnienie uniemożliwia takiej osobie świadczenie pracy w jednej firmie, ale już w innej nie jest przeszkodą (ze względu na rodzaj pracy i potwierdzi to lekarz), wtedy pracownik może pobierać zasiłek chorobowy z pierwszego tytułu z jednej firmy, a dla drugiej normalnie pracować. Do tej pory gdy ZUS przyłapał w trakcie kontroli pracownika na L4 świadczącego inną pracę, pozbawiał go zasiłku za cały okres zwolnienia.

Spacer, zakupy a nawet wakacje na L4?

Co ważne, po zmianach także nie każda nieobecność w miejscu pobytu podczas kontroli ZUS będzie oznaczać zakwestionowanie prawa do zasiłku. Chory będzie mógł swobodnie wyjść do apteki, po zakupy, na pocztę, czy na zabieg medyczny. Do tej pory taką nieobecność trzeba było usprawiedliwić.

A co z wyjazdami na L4? Idąc na zwolnienie lekarskie, należy podać adres pod którym będzie się przebywać. Jeśli jednak okaże się, że chory nie radzi sobie sam w miejscu wskazanym i musi wyjechać do bliskich mieszkających w innym kraju, którzy nim się zaopiekują, to będzie taka możliwość. Podobne regulacje będą dotyczyć także zagranicznego wyjazdu na leczenie, choć w tym przypadku będzie musiało to być uzasadnione przez lekarza.