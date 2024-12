Podwyżka dodatków do emerytur z ZUS. O tyle zwiększą się wypłaty

Podwyżki pensji dla pracowników Biedronki

Jeszcze w grudniu załoga Biedronki otrzymała dobrą informację o zwiększeniu wynagrodzenia od następnego miesiąca. Sprzedawca-kasjer, rozpoczynający pracę w sieci, zarobi od stycznia 2025 r. nie mniej niż 5150 zł do 5500 zł brutto, a jeśli ma staż powyżej 3 lat od 5300 zł do 5750 zł brutto. Oznacza to, że rozpoczynający pracę kasjer – sprzedawca, pracujący na pełen etat, ale z najkrótszym stażem, otrzyma 10,5 proc. podwyżki. Początkujący kierownik sklepu dostanie nie mniej niż 7200 zł brutto. Wynagrodzenia zwiększą się także pracownikom centrów dystrybucyjnych sieci Biedronka. Magazynier z najmniejszym stażem będzie mógł liczyć na 5250 - 5550 zł brutto, a inspektor ds. administracyjno-magazynowych na 6100 - 6400 zł brutto. Kwoty uwzględniają nagrody za brak nieplanowanej absencji. Pracownicy mogą liczyć też na premie uznaniowe powiązane z realizacją celów sprzedażowych czy magazynowych.

Rekordowe nagrody i prezenty na święta

W kwietniu Biedronka wypłaciła pracownikom rekordowo wysoką nagrodę specjalną E.A. Soares dos Santos za 2023 rok, w wysokości aż 4000 zł brutto. Natomiast, tradycyjnie w ramach pakietu świątecznego, pracownicy otrzymali czwarte w tym roku, świąteczne zasilenie e-kodów w kwocie od 590 do 650 zł. W sumie w ciągu roku dzięki zasileniom e-kodów do pracowników Biedronki trafiło dodatkowo od 1310 do 1550 zł w zależności od progu dochodowego.

Przed świętami pracownicy sklepów, centrów dystrybucyjnych, biur, a także wybrane grupy współpracowników otrzymali też vouchery, które umożliwią skorzystanie z rabatu do 1000 zł na zakupy w sklepach sieci Biedronka. Jak co roku, firma przygotowała również paczki dla pracowników i ich dzieci.

Szeroki pakiet benefitów

Biedronka oferuje swoim pracownikom najlepszy na rynku pakiet benefitów - ponad 20 programów socjalnych i benefitowych, opartych na 4 filarach: Zdrowie, Rodzina, Edukacja oraz Sport i Rekreacja. Wśród nich znajdują się m.in. bezzwrotne zapomogi, dofinansowanie wyjazdów wakacyjnych dla dzieci, paczki świąteczne oraz zasilenia e-kodów, czy badania profilaktyczne.