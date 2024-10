Chcą podnieść Polakom wiek emerytalny i podatki! Szokujące wieści

Akcyza na papierosy i płyny do e-papierosów w górę. Paczka zdrożeje do 27 zł

Zrównanie wieku emerytalnego i lepsze skalibrowanie świadczeń socjalnych

To wstępne wnioski po zakonczeniu misji ekonomistów Międzynarodowego Funduszu Walutowego w Polsce. Ekonomiści z MFW proponują polskiemu rządowi, aby lepiej adresować świadczenia socjalne. Powinny one trafiać do osób, które znajdują się w trudnej sytuacji. To nawiązanie do powszechności programu 800 plus, ale też np. emerytalnych trzynastek.

Ale na tym nie koniec. MFW zaleca także Polsce zrównanie wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn, a następnie powiązanie go z oczekiwaną długością życia. To sprawiłoby, że system emerytalny w większym stopniu byłby finansowany ze składek, a w mniejszym stopniu z innych podatków.

Jak czytamy w money.pl, "kolejnym pomysłem MFW, który od lat budzi w Polsce niemałe kontrowersje, jest "zwiększenie dochodów z podatku od nieruchomości do poziomu podobnego jak w innych krajach UE". Ponadto rząd powinien rozważyć ograniczenie stosowania obniżonej stawki VAT do niezbędnych towarów i usług. Z kolei podwyższenie kwoty wolnej od podatku do 60 tys. zł, co Koalicja Obywatelska zapowiadała w kampanii wyborczej, byłoby – w ocenie MFW – działaniem niewłaściwym".

Wyższe opodatkowanie dla bogatych

Dalej MFW rekomenduje działania na rzecz pogłębienia polskiego rynku kapitałowego, zwiększenia wskaźnika aktywności zawodowej, szczególnie kobiet i osób starszych, a także wspieranie innowacyjności gospodarki.

"Perspektywy wzrostu gospodarczego w regionie są nadal niskie, a konflikty geopolityczne i deglobalizacja stanowią przeszkodę w zdobywaniu nowych rynków. Ponadto płytki krajowy rynek kapitałowy i niskie oszczędności odbijają się na inwestycjach, a starzenie się społeczeństwa stanowi znaczną przeszkodę dla wzrostu siły roboczej" – tłumaczą ekonomiści MFW.

Aby lepiej zrównoważyć budżet zalecają przede wszystkim "podwyższenie dochodów państwa z podatku od osób fizycznych poprzez jego większą progresywność. To oznacza zwiększenie opodatkowania osób o wysokich dochodach relatywnie do osób o niskich dochodach. W tym celu rząd powinien też, według MFW, dokonać przeglądu preferencyjnego i regresywnego klina podatkowo-składkowego osób samozatrudnionych".

"Przewidujemy, że deficyt sektora finansów publicznych zwiększy się z 5,1 proc. PKB w 2023 r. do 5,7 proc. PKB w 2024 r. ze względu na ekspansywną politykę generującą impuls fiskalny w wysokości 0,4 proc. potencjalnego PKB. Budżet na 2025 r. zakłada nieco niższy deficyt na poziomie 5,5 proc. PKB, głównie dzięki wyższemu wzrostowi gospodarczemu. Zalecamy zaostrzenie polityki fiskalnej o około 0,5 proc. PKB, które można osiągnąć w ramach budżetu na 2025 r. poprzez zaoszczędzenie ewentualnych nadwyżek dochodów i ograniczenie wydatków niepriorytetowych" - napisano.

Jednocześnie ekonomiści wskazują, że krótkoterminowe perspektywy wzrostu PKB Polski są pozytywne, w 2025 r. wzrost przyspieszy do 3,5 proc. z 3,0 proc. w 2024 r. - ocenia Międzynarodowy Fundusz Walutowy w komunikacie końcowym, podsumowującym pobyt misji Funduszu w Polsce. W 2026 r. wzrost może wynieść 3,4 proc. Ryzyka są skierowane w stronę niższego wzrostu i wyższej inflacji.

