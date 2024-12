Wyższe podatki dla frankowiczów. Zapłacą nawet 32 proc. daniny

Frankowicze mają kłopot! Ich ugoda z bankiem podlega opodatkowaniu

Kłopoty frankowiczów, którzy dogadali się z bankami! Jak podaje "Rzeczpospolita" mogą zapłacić podatek od niektórych wypłaconych im kwot i to nawet 32 proc.

- Banki przyznają w ugodach dodatkowe świadczenia, różnie je nazywając, np. wynagrodzeniem za odstąpienie od dalszych roszczeń. Niestety, nie są one objęte zaniechaniem poboru podatku z rozporządzenia ministra finansów – powiedział w rozmowie z "Rz" adwokat w kancelarii KBiW Maciej Małanicz-Przybylski.

"Rz" podał za przykład sprawę kredytobiorczyni, która otrzymała znaczną kwotę "związaną z zobowiązaniem do odstąpienia od dalszych roszczeń". Fiskus uznał, że to przychód z tzw. innych źródeł, rozliczany według skali. "Świadczenie, które Pani otrzymała, nie jest umorzoną wierzytelnością z tytułu kredytu mieszkaniowego ani otrzymanym świadczeniem w związku z powstaniem przychodu z tytułu zastosowania ujemnego oprocentowania" – wyjaśnił fiskus. W praktyce oznacza to konieczność opłacenia 12 lub 32 proc. PIT.

PIT od ugody z bankiem! Wielu wpadnie w drugi próg podatkowych

"Rzeczpospolita" opisuje przypadek frankowicza, który zrzekł się roszczeń z tytułu kredytu, a bank wypłacił mu uzgodnioną kwotę, a także wystawił PIT-11. Jak wyjaśnił mecenas Małanicz Przybylski w rozmowie z dziennikiem, jeśli kwota zmieści się w pierwszym progu skali to zapłaci 12 proc., ale w drugim już 32 proc.

Prawnik podkreśla jednocześnie, że frankowicze powinni zaproponować inne rozwiązania, np. "zamiast dodatkowego świadczenia za odstąpienie od roszczeń bank mógłby przyznać kwotę do zwrotu skalkulowaną jako różnica pomiędzy ustalonym saldem kredytu a środkami nadpłaconymi przez kredytobiorcę" - poinformowała "Rz".