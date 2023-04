Wyższy podatek od wyrobów tytoniowych? Polacy palą coraz więcej!

Lex Kaczyński wchodzi w życie! Za brak przeprosin zapłacisz do 15 tys. zł kary

Sprzedaż papierosów w Polsce

Grono ekspertów w ramach projektu Polskie Zdrowie 2.0, stworzyło opracowanie pt. „Redukcja palenia papierosów i używania e-papierosów, w szczególności wśród młodego pokolenia Polaków”. Projekt koordynowany jest przez Komitet Zdrowia Publicznego PAN (działa w ramach Wydziału V Nauk Medycznych Akademii). Dane płynące z badania są zatrważające. Okazuje się, że dotychczasowe kampanie antynikotynowe nie przynoszą oczekiwanych rezultatów, bo wciąż przybywa palaczy. Teraz skuteczną metodą mają być obciążenia finansowe i rozwiązania ekonomiczne. Eksperci zalecają zwiększenie podatku od wyrobów tytoniowych, które doprowadzi do wzrostu ich cen, a w konsekwencji zmniejszy ich użycie we wszystkich grupach wiekowych. Ceny wyrobów tytoniowych/nikotynowych powinny rosnąć szybciej niż tempo wzrostu dochodów indywidualnych i inflacji, aby ich dostępność ekonomiczna malała.

Jak ograniczyć sprzedaż papierosów

Zdaniem ekspertów większą odpowiedzialność należy przerzucić na sprzedawców, którzy to powinni legitymować osoby kupujące wyroby tytoniowe. Na wzór innych państw powinno się też podnieść wiek osób uprawnionych do nabycia produktów nikotynowych - z obecnie obowiązującego 18. roku życia do 21. roku życia.

Zdaniem ekspertów kolejnym ważnym krokiem w walce z paleniem wyrobów tytoniowych powinna być eliminacja ich reklamy i promocji poprzez zmianę unormowań ustawy antynikotynowej. Każdy rodzaj reklamy i promocji tych produktów – publicznej czy też prywatnej – powinien być prawnie zakazany, a jego naruszenie karane, podkreślają autorzy opracowania.

