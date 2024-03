Wyższy zasiłek pogrzebowy. Ogromna podwyżka po kilkunastu latach

W truskawkach wykryto groźnego wirusa! Owoce trafiły do Biedronki

Zasiłek pogrzebowy – jaka wysokość obecnie?

Zasiłek pogrzebowy przysługuje członkowi rodziny, w wysokości 4000 zł, niezależnie od kwoty poniesionych kosztów pogrzebu albo osobie obcej lub pracodawcy, domowi pomocy społecznej, gminie, powiatowi, osobie prawnej kościoła lub związku wyznaniowego do wysokości poniesionych kosztów, ale nie więcej niż 4000 zł.

Jaką wysokość zasiłku pogrzebowego zapowiedziała minister Agnieszka Dziemianowicz-Bąk

- Zasiłek nie był waloryzowany od 2011 roku (…) Chcemy podnieść tę kwotę do siedmiu tysięcy złotych i wprowadzić systemowy mechanizm jej waloryzacji – zadeklarowała w wypowiedzi dla DGP minister Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.

Zasiłek pogrzebowy – jaki termin?

Czas na uzyskanie zasiłku pogrzebowego jest ograniczony terminem 12 miesięcy. ZUS wypłaca zasiłek pogrzebowy w ciągu 30 dni od otrzymania wniosku. Można uzyskać przelew na konto lub gotówkę na określony adres. Zasiłek pogrzebowy przysługuje osobie, która zapłaciła zakładowi pogrzebowemu.

Jakie dokumenty należy załączyć do wniosku o zasiłek pogrzebowy?

Wniosek do ZUS o wypłatę zasiłku pogrzebowego to druk Z-12. Akt zgonu może być wystawiony za granicą. Nie może być to tymczasowy akt zgonu, wtedy powinien być wystawiony w Polsce.

Należy dołączyć dokumenty:

Akt zgonu, akt urodzenia dziecka, które urodziło się martwe albo odpis zupełny aktu urodzenia dziecka z adnotacją, że dziecko urodziło się martwe,

Oryginały rachunków poniesionych kosztów pogrzebu, a jeżeli oryginały zostały złożone w banku – kopie rachunków potwierdzone przez bank za zgodność z oryginałem,

Dokumenty potwierdzające pokrewieństwo lub powinowactwo z osobą zmarłą (skrócone odpisy aktów stanu cywilnego),

Zaświadczenie płatnika składek o podleganiu ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym.

