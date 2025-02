Wziął L4 i poleciał do Meksyku, ZUS odmówił zasiłku. Sąd wydał wyrok

Na L4 pojechał do Meksyku

Sprawa, opisywana przez "Rz" dotyczy mężczyzny, który był w trakcie rozwodu. Żona bardzo utrudniała mu życie, oskarżała go o molestowanie ich córki, nagrywała i udostępniała jego sesje terapeutyczne, poniżała i nękała. Kobieta miała składać donosy do pracy męża, co skończyło się jego zwolnieniem, a nawet odkręciła koła w jego samochodzie, co doprowadziło do wypadku, planowała nawet popełnić samobójstwo, zostawiając list pożegnalny.

ZUS nie wypłacił zasiłku chorobowego

W wyniku działań żony, mężczyzna przez kilka miesięcy leczył się u psychiatry. Lekarz zalecił mu wyjazd, aby odciął się od żony, która wynajęła detektywa, aby go śledzić. Mężczyzna wyjechał do Meksyku, do ośrodka prowadzonego przez byłego partnera biznesowego. Przechodził zabiegi, chodził na masaże i jogę, przyjmował też leki psychotropowe. Na L4 był trzy tygodnie, połowę spędził w Meksyku.

Mimo, że wcześniej poinformował ZUS o zaleceniu lekarza dotyczącego konieczności zmiany otoczenia, Zakład – po doniesieniu złożonym przez byłą partnerkę, odmówił mu wypłaty zasiłku chorobowego.

Sąd wydał wyrok

Sprawa trafiła do sądu, który wydał wyrok korzystny dla ubezpieczonego. Uznał bowiem, że zwolnienie lekarskie wykorzystywał on zgodnie z jego celem, czyli przechodząc proces leczenia i rekonwalescencji. Byłoby to utrudnione, gdyby mężczyzna został w Polsce, w której był śledzony i prześladowany. Pobyt w ośrodku przyspieszy jego powrót do pracy.

Rybnicki sąd powołał się na stanowisko Sądu Najwyższego, który w wyroku z 17 stycznia 2024 r. (sygn. akt I USKP 93/22) wskazał, że z ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego nie wynika, jakoby każdy wyjazd za granicę w okresie niezdolności do pracy i każda podróż samolotem, pozbawiała ubezpieczonego prawa do zasiłku. Wyjazd do Meksyku nie oznacza, że mężczyzna nieprawidłowo wykorzystał zwolnienie lekarskie i stracił prawo do zasiłku.

Odbycie takiej podróży nie oznacza więc, że wystawione ubezpieczonemu zwolnienie wykorzystywane jest w sposób niezgodny z jego celem. A tym samym nie prowadzi do sytuacji, w której traci on prawo do zasiłku.

Ubezpieczony prawidłowo zinterpretował zawarte w dokumentacji sporządzonej przez lekarza psychiatrę zalecenia zmiany miejsca pobytu, przynajmniej okresowo ze względu na nachodzenie przez żonę – orzekł sąd.

Wyrok jest prawomocny.

