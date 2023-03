i Autor: Getty Images Bezpieczny Kredyt procent - od kiedy?

Rynek mieszkań

Wziąłeś kredyt na budowę domu? Za kilka dekad może być wart złotówkę

- Rząd przewiduje, że w tym roku z programu Pierwsze Mieszkanie skorzysta 10 tys. beneficjentów. Uważam, że te dane są niedoszacowane - powiedział w programie "Newsroom" WP Tomasz Narku, inwestor i analityk rynku nieruchomości. Ekspert wskazał, że najpewniej będzie to ok. 50 tys. kredytobiorców. Zaznaczył również, że w długiej perspektywie kryzys demograficzny odbije się na rynku. Co to oznacza?