Stopa bezrobocia w grudniu 2025 roku wzrosła do 5,7%.

Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 887,9 tys. osób.

Wyrejestrowano 79,3 tys. bezrobotnych, z czego 50,8 tys. podjęło pracę.

Nowe dane o bezrobociu GUS

Jak podał Główny Urząd Statystyczny, stopa bezrobocia w grudniu 2025 roku wyniosła 5,7 proc. względem 5,6 proc. z ubiegłego miesiąca. Odczyt GUS jest taki sam jak wcześniejszy szacunek Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Według danych GUS liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła w grudniu 887,9 tys. wobec 873,6 tys. miesiąc wcześniej. Nowo zarejestrowanych bezrobotnych było 93,6 tys. względem 93 tys. poprzednio.

73,7 tys. to osoby, które zostały bezrobotni po raz kolejny (względem 69,7 tys. w listopadzie).

Szczegółowe dane o bezrobociu

Jak wynika z danych GUS, wśród 887,9 tys. bezrobotnych 440,2 tys. stanowią kobiety (w listopadzie stanowiły 436,1 tys. na 873,6 tys. zarejestrowanych).

Z 887,9 tys. bezrobotnych 112 tys. to osoby dotychczas niepracujące (w listopadzie 112,8 tys.) i 775,8 tys. to uprzednio pracujący (w listopadzie 760,8 tys.).

37,8 tys. osób to zwolnieni z przyczyn dotyczących zakładów pracy (w listopadzie 37, tys.). 38,3 tys. to absolwenci (w listopadzie 38,1 tys.).

Ponadto 763 tys. bezrobotnych jest bez prawa zasiłku (w listopadzie 750,5 tys.). Bez pracy dłużej niż rok pozostaje 334,4 tys. osób (w listopadzie 330,4 tys.).

Statystyki o wychodzeniu z bezrobocia

W grudniu 2025 roku według GUS wyrejestrowało się 79,3 tys. bezrobotnych (w listopadzie 86,8 tys.), z czego 50,8 tys. z powodu podjęcia pracy (w listopadzie 56,4 tys.).

Urząd odnotował także 20,8 tys. zgłoszonych ofert pracy (wobec 25 tys. w listopadzie), z czego 15,4 tys. dotyczyło sektora prywatnego (18,8 tys. w listopadzie). Pod koniec grudnia 2025 było 25,9 tys. ofert pracy (32,8 tys. pod koniec listopada).

Piotr Arak: Widzimy niepokojące sygnały. Bezrobocie może wzrosnąć