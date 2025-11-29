Wzrost cen paliw wyhamuje na początku grudnia? Dobre wieści dla kierowców

Według ekspertów z e-petrol.pl początek grudnia powinien przynieść pozytywne wieści dla kierowców. Wygląda na to, że nie spełniają się czarne scenariusze o dalszych wzrost cen oleju napędowego.

  • Eksperci e-petrol.pl przewidują spadek cen paliw na stacjach benzynowych na początku grudnia 2024.
  • Koniec listopada przyniósł wzrost cen oleju napędowego, osiągając poziom nienotowany od 10 miesięcy.
  • Analitycy sugerują, że obniżki cen dotkną wszystkich kierowców, niezależnie od rodzaju paliwa.
  • Różnica w cenach benzyny i diesla jest największa od marca 2023 roku.

Grudniowe prognozy cen paliw

Z najnowszych analiz e-petrol.pl wynika, że początek grudnia 2024 roku może być korzystny dla kierowców. Analitycy prognozują spadek cen paliw na stacjach. Według ich przewidywań, litr benzyny Pb98 będzie kosztował od 6,59 do 6,71 zł, Pb95 – od 5,82 do 5,94 zł, oleju napędowego – od 6,22 do 6,34 zł, a autogazu – od 2,62 do 2,68 zł.

Warto jednak pamiętać, że końcówka listopada przyniosła wzrost cen oleju napędowego. Przedstawiciele portalu zwracają uwagę, że w ostatnich dniach miesiąca diesel wyraźnie podrożał, a jego cena wzrosła aż o 14 groszy w ciągu tygodnia. To najwyższy poziom cen tego paliwa od ponad 10 miesięcy.

Początek grudnia z ulgą dla kierowców?

Mimo listopadowych wzrostów, analitycy e-petrol.pl są optymistyczni co do przyszłości. „Więcej za tankowanie płacą też kierowcy samochodów z instalacją LPG, a ze zwyżkowej tendencji wyłamała się jedynie benzyna. Na początku grudnia z obniżek na stacjach powinni się już jednak cieszyć wszyscy tankujący” – informują eksperci.

Dodatkowo, warto zwrócić uwagę na różnicę w cenach benzyny i oleju napędowego. Wzrost cen diesla oraz niewielka obniżka cen benzyny 95-oktanowej E10 sprawiły, że różnica ta wynosi aż 39 groszy. „Z tak wyraźną przewagą cenową benzyny nie mieliśmy do czynienia od marca 2023 roku” – podkreślają analitycy.

Aktualne ceny paliw w Polsce

Obecnie, średnie ceny paliw według e-petro.pl w Polsce prezentują się następująco:

  • Olej napędowy: 6,33 zł/litr
  • Autogaz (LPG): 2,64 zł/litr (wzrost o 5 groszy w porównaniu do ubiegłego tygodnia)
  • Benzyna Pb95: 5,94 zł/litr (spadek o 3 grosze na litrze)
