Wzrost cen paliw wyhamuje na początku grudnia? Dobre wieści dla kierowców

Eksperci e-petrol.pl przewidują spadek cen paliw na stacjach benzynowych na początku grudnia 2024.

Koniec listopada przyniósł wzrost cen oleju napędowego, osiągając poziom nienotowany od 10 miesięcy.

Analitycy sugerują, że obniżki cen dotkną wszystkich kierowców, niezależnie od rodzaju paliwa.

Różnica w cenach benzyny i diesla jest największa od marca 2023 roku.

Grudniowe prognozy cen paliw

Z najnowszych analiz e-petrol.pl wynika, że początek grudnia 2024 roku może być korzystny dla kierowców. Analitycy prognozują spadek cen paliw na stacjach. Według ich przewidywań, litr benzyny Pb98 będzie kosztował od 6,59 do 6,71 zł, Pb95 – od 5,82 do 5,94 zł, oleju napędowego – od 6,22 do 6,34 zł, a autogazu – od 2,62 do 2,68 zł.

Warto jednak pamiętać, że końcówka listopada przyniosła wzrost cen oleju napędowego. Przedstawiciele portalu zwracają uwagę, że w ostatnich dniach miesiąca diesel wyraźnie podrożał, a jego cena wzrosła aż o 14 groszy w ciągu tygodnia. To najwyższy poziom cen tego paliwa od ponad 10 miesięcy.

Początek grudnia z ulgą dla kierowców?

Mimo listopadowych wzrostów, analitycy e-petrol.pl są optymistyczni co do przyszłości. „Więcej za tankowanie płacą też kierowcy samochodów z instalacją LPG, a ze zwyżkowej tendencji wyłamała się jedynie benzyna. Na początku grudnia z obniżek na stacjach powinni się już jednak cieszyć wszyscy tankujący” – informują eksperci.

Dodatkowo, warto zwrócić uwagę na różnicę w cenach benzyny i oleju napędowego. Wzrost cen diesla oraz niewielka obniżka cen benzyny 95-oktanowej E10 sprawiły, że różnica ta wynosi aż 39 groszy. „Z tak wyraźną przewagą cenową benzyny nie mieliśmy do czynienia od marca 2023 roku” – podkreślają analitycy.

Aktualne ceny paliw w Polsce

Obecnie, średnie ceny paliw według e-petro.pl w Polsce prezentują się następująco:

Olej napędowy : 6,33 zł/litr

: 6,33 zł/litr Autogaz (LPG) : 2,64 zł/litr (wzrost o 5 groszy w porównaniu do ubiegłego tygodnia)

: 2,64 zł/litr (wzrost o 5 groszy w porównaniu do ubiegłego tygodnia) Benzyna Pb95: 5,94 zł/litr (spadek o 3 grosze na litrze)

