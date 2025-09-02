Polityczna obsada z najwyższej półki - udział potwierdzili były prezydent Andrzej Duda, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz oraz kluczowi ministrowie rządu

Prezydent Andrzej Duda i najważniejsi politycy na Forum Ekonomicznym 2025

Scena Główna XXXIV Forum Ekonomicznego w Karpaczu będzie areną kluczowych debat z udziałem najważniejszych postaci polskiej polityki. Były prezydent Andrzej Duda wystąpi w sesji poświęconej Światowemu Jamboree Skautowemu Polska 2027, gdzie wraz z Piotrem Grzelakiem omówi przygotowania do tego międzynarodowego wydarzenia.

Wśród potwierdzonych uczestników znajdzie się także Władysław Kosiniak-Kamysz, wicepremier i minister obrony narodowej, który w rozmowie na Scenie Głównej poruszy kwestie bezpieczeństwa i obronności Polski w kontekście aktualnej sytuacji geopolitycznej.

Ministrowie rządu Donalda Tuska na Forum w Karpaczu

Program wydarzeń przewiduje wystąpienie programowe Agnieszki Dziemianowicz-Bąk, minister rodziny, pracy i polityki społecznej, która przedstawi wizję polityki społecznej w dobie transformacji demograficznej Europy. Równie ważnym punktem będzie wystąpienie Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz w ramach kolejnego przemówienia na Scenie Głównej.

Paulina Hennig-Kloska, minister klimatu i środowiska, poprowadzi rozmowę poświęconą wyzwaniom ekologicznym i transformacji energetycznej Polski. Z kolei Miłosz Motyka, minister energii, skoncentruje się na przyszłości polskiej energetyki w kontekście unijnych regulacji i konieczności zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju.

Polityczne gwiazdy i międzynarodowi eksperci

Forum Ekonomiczne w Karpaczu tradycyjnie przyciąga nie tylko polskich polityków, ale też międzynarodowe autorytety. Wśród gości znajdzie się Leszek Miller, były premier Polski, który w rozmowie na Scenie Głównej podzieli się swoimi spostrzeżeniami na temat aktualnej sytuacji politycznej w Polsce i Europie.

Program obejmuje także spotkania z czołowymi międzynarodowymi ekspertami, w tym gen. Leonem Komornickim w sesji "Anatomia wojny" oraz astronautą Christerem Fuglesangiem w panelu "Europa w kosmosie".

Transformacja Europy jako główny temat Forum 2025

Hasło przewodnie tegorocznej edycji – "Czas transformacji – jaka będzie Europa przyszłości?" – odzwierciedla kluczowe wyzwania, przed którymi stoi kontynent. W obecnej sytuacji geopolitycznej Europa musi budować większą autonomię strategiczną oraz nową architekturę bezpieczeństwa – militarną, energetyczną i cyfrową.

Forum podzielone zostanie na osiem głównych ścieżek tematycznych: AI Forum, Forum Cyberbezpieczeństwa, Forum Ochrony Zdrowia, Forum Regionów, Gospodarka, Polityka Międzynarodowa i Bezpieczeństwo, Społeczeństwo oraz Zrównoważony Rozwój. Każda ze ścieżek będzie zawierać dziesiątki paneli dyskusyjnych i sesji eksperckich.

Największe wydarzenie gospodarcze w regionie

XXXIV Forum Ekonomiczne w Karpaczu to kontynuacja tradycji rozpoczętej w 1992 roku przez Zygmunta Berdychowskiego. Organizatorem wydarzenia jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich, a głównym partnerem Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.

Forum rozpocznie się we wtorek 2 września o godzinie 12:00 prezentacją "Raportu SGH i Forum Ekonomicznego 2025" – najpełniejszego naukowego opracowania o stanie gospodarki w Polsce oraz krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Raport został przygotowany przez ekspertów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Wydarzenie zakończy się galą zamykającą z koncertem Justyny Steczkowskiej, którego partnerem jest McDonald's. Podczas trzech dni Forum odbędą się także gale z wręczeniem nagród w kategoriach: Człowiek Roku, Firma Roku i Organizacja Pozarządowa Roku.

Superbiz.se.pl z relacjami z Forum Ekonomicznego

Redakcja Superbiz.se.pl objęła patronat medialny nad XXXIV Forum Ekonomicznym w Karpaczu i będzie kompleksowo relacjonować to najważniejsze wydarzenie gospodarcze regionu. Przez wszystkie trzy dni Forum dziennikarze Superbiz.se.pl będą nadawać ze swojego studia w Hotelu Gołębiewski, przeprowadzając wywiady z najważniejszymi politykami, ministrami i ekspertami.

Czytelnicy portalu będą mogli na bieżąco śledzić najważniejsze wystąpienia ze Sceny Głównej, kluczowe debaty polityczne oraz wypowiedzi uczestników Forum. Redakcja zaprasza także do odwiedzin studia Superbiz.se.pl podczas wydarzenia.

Wszystkie relacje z XXXIV Forum Ekonomicznego w Karpaczu dostępne będą na Superbiz.se.pl oraz w mediach społecznościowych - na Facebook i YouTube