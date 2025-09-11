YouTube wprowadza wielojęzyczny dubbing: Platforma oficjalnie udostępnia funkcję, która pozwala twórcom dodawać dubbing w różnych językach do swoich filmów, otwierając drogę do globalnej publiczności.

Imponujące wyniki testów: Twórcy używający dubbingu odnotowali średnio 25% wzrost czasu wyświetleń w językach innych niż oryginalny, a przykład Jamiego Olivera pokazuje nawet trzykrotny wzrost wyświetleń.

Globalny zasięg i dominacja: YouTube, z 2,5 mld aktywnych użytkowników miesięcznie i miliardem godzin oglądanych treści dziennie, umacnia swoją pozycję jako druga największa platforma społecznościowa.

Rosnący rynek reklamowy i twórcy: Prognozy wskazują, że od 2025 roku YouTube przewyższy tradycyjną telewizję pod względem rynku reklamowego, wspierany przez około 69 milionów twórców treści.

Jak podaje "Puls Biznesu" YouTube, potężna platforma wideo należąca do koncernu Alphabet, ogłosiła wdrożenie długo oczekiwanej funkcji wielojęzycznego dubbingu, o czym donosi TechCrunch. Uruchomienie tej innowacyjnej funkcji jest kulminacją dwóch lat intensywnych testów i eksperymentów. Dzięki niej twórcy treści na YouTube zyskują możliwość dodawania dubbingu w różnych językach do swoich filmów, co w naturalny sposób otwiera im drogę do dotarcia do znacznie szerszej, międzynarodowej publiczności.

W fazie testowej, efekty wdrożenia wielojęzycznego dubbingu okazały się imponujące. Twórcy, którzy zdecydowali się na jego zastosowanie, odnotowali średnio 25% wzrost czasu wyświetleń w językach innych niż oryginalny. To jasny dowód na to, że bariera językowa stanowiła dotychczas istotne ograniczenie dla globalnego zasięgu treści wideo.

Nowe możliwości i przypływ widzów

Jako przykład spektakularnego sukcesu, YouTube przywołuje przypadek znanego szefa kuchni, Jamiego Olivera, którego kanał również brał udział w programie pilotażowym. Po włączeniu wielojęzycznych ścieżek dźwiękowych, liczba wyświetleń jego filmów potroiła się. To bezsprzecznie pokazuje, jak ogromny potencjał drzemie w udostępnianiu treści w różnych językach.

YouTube zapowiedział, że pełne wdrożenie funkcji wielojęzycznego dubbingu nastąpi w ciągu najbliższych tygodni. To oznacza, że wkrótce wszyscy twórcy na platformie będą mogli skorzystać z tej możliwości i zacząć budować swoją globalną widownię.

Skala YouTube jest trudna do przecenienia. Platforma może pochwalić się imponującą liczbą ponad 2,5 miliarda aktywnych użytkowników miesięcznie (MAU) na całym świecie. To stanowi około 46% wszystkich internautów na globalnym rynku. Codziennie z platformy korzysta około 122 miliony użytkowników.

YouTube ugruntował swoją pozycję jako druga najczęściej używana platforma społecznościowa na świecie, ustępując jedynie Facebookowi. Codziennie na serwisie oglądane jest ponad 1 miliard godzin treści. Co ciekawe, w USA większość wyświetleń odbywa się na telewizorach, a nie na smartfonach czy innych urządzeniach mobilnych.

Reklama na You Tube

Prognozy wskazują, że od 2025 roku YouTube będzie stanowił większy rynek reklamy niż tradycyjna telewizja. Ten dynamiczny wzrost jest napędzany przede wszystkim przez twórców treści, którzy generują przychody reklamowe. Liczba twórców na YouTube osiągnęła już imponującą liczbę około 69 milionów.

W kontekście finansowym, warto zauważyć, że akcje Alphabet tanieją obecnie o 0,15%. Niemniej jednak, w ujęciu rocznym, akcje te drożeją już o 26%, co świadczy o silnej pozycji i perspektywach rozwoju firmy.

Polska nie będzie pachołkiem - Pieniądze to nie wszystko - KARPACZ 2025