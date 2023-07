Dlaczego youtuber nie zarobił na jagodach?

Dramat polskich sadowników. "To, co płacą za wiśnie to skandal!"

W sezonie na jagody przy drogach pojawiają się sprzedawcy czarnej jagody, czyli borówki czernicy. Zbieracze leśnych jagód sami organizują improwizowane stoiska przy drogach przelotowych i oferują własnoręcznie zbierane runo leśne po atrakcyjnych cenach. Dla wielu z tych osób to sposób na zarobienie pieniędzy na własne potrzeby.

Czy rzeczywiście zbieranie jagód i samodzielna sprzedać to opłacalne zajęcie? Czy dużo można na tym zarobić?

Przekonał się o tym youtuber Dymitr Błaszczyk. Na potrzeby swojego kanału "Sprawdzam jak" na jeden dzień wcielił się w rolę sprzedawcy jagód. Przy drodze ustawił stolik, krzesełko, dziewięć słoików jagód oraz karton z napisem "Jagody". Po pięciu godzinach trwania na stanowisku sprzedaży nie był jednak zadowolony z efektów.

Youtuber, którego kanał śledzony jest przez ponad 1 mln subskrybentów, przecenił swoje zdolności marketingowe i nic nie zarobił.

Ustawił się przy ruchliwej drodze krajowej, która biegnie z Wrocławia do Ostrowa Wielkopolskiego i do Kalisza. Jednak w pełni sezonu na jagody, gdy podaż rosła, a ceny spadały, żądał dwa razy tyle, co inni. Obserwatorzy na Instagramie informowali go, że cena jagód na Mazurach (rejonie, gdzie ze względów klimatycznych sezon na jagody zaczyna się nieco później niż w okolicach Wrocławia) za litrowy słoik nie przekraczają 20 zł. Mimo to youtuber żądał od kupujących 40 zł.

Jednak nie w tym nawet problem. Przez pięć godzin dyżuru przy drodze skusił zaledwie jednego kupującego. Potencjalny klient, gdy dowiedział się, ile kosztują jagody, zrezygnował z ich kupna. Tyle osób wystawiało swoje mini stoiska z jagodami, że nastąpił przesyt.

Warto tutaj zaznaczyć, że sprzedaż runa leśnego, w tym jagód, jest regulowana odpowiednimi przepisami. Sanepid przypomina, że handel runem leśnym bez wymaganych dokumentów grozi mandatem karnym.

Polecany artykuł: Samozbiory jagody kamczackiej na 12 plantacjach w 8 województwach

Leśne smaki - co wiesz o jeżynach? Pytanie 1 z 9 Jaki inny owoc jeżyny przypominają kształtem? Jagody Maliny Agrest Dalej