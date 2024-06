i Autor: Shutterstock(2)

Za opalanie na balkonie grozi wysoki mandat. Uważaj na sąsiadów!

Balkon chociaż należy do mieszkania i również jest naszą własnością, to jednak wkracza w publiczną przestrzeń. To oznacza, że nie możemy na nim czuć się, aż tak swobodnie jak w samych "czterech kątach". Co raz pojawiają się w przestrzeni publicznej różne dyskusje na temat palenia na balkonie, czy wywieszania prania. Opalanie także może być powodem do wezwania policji przez sąsiada, a w skrajnych przypadkach może wiązać się z wysokim mandatem. W jakich sytuacjach powinniśmy uważać?