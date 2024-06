Za Tuska spadły zyski państwowych spółek? Pojawiły się najnowsze dane

Kadrowa miotła w państwowych spółkach nie wpłynęła dodatnio na Orlen

- Grupa ORLEN zakończyła pierwszy kwartał 2024 r. z zyskiem operacyjnym EBITDA LIFO na poziomie 8,4 mld zł (…) Przyspieszamy. Transformacja energetyczna stanowi jedną z największych szans biznesowych w historii. ORLEN musi ją wykorzystać. Dlatego koncentrujemy się na najbardziej perspektywicznych projektach i technologiach. Kładziemy większy nacisk na efektywność. Cele zadeklarowane w strategii Grupy ORLEN do 2030 są zgodne z kierunkami rozwoju rynku, ale ich realizacja jest znacząco opóźniona. Musimy nadrabiać zaległości, a tam gdzie to nie będzie możliwe lub uzasadnione biznesowo - zweryfikować wcześniejsze założenia. Aby możliwa była realizacja strategicznych celów, część projektów inwestycyjnych wymaga znacznego przyspieszenia. Wiemy jak to zrobić – podaje strona Orlen-u w nawiązaniu do wyników za pierwszy kwartał 2024.

Wspomnianego przyspieszenia jednak nie widać w statystykach. EBITDA LIFO Orlen za pierwszy kwartał 2023 r. miała wartość 17,2 mld zł. W ciągu roku zyski naftowego giganta spadły znacząco. Podobnie było u innej państwowej spółki energetycznej.

Kadrowa miotła w państwowych spółkach nie wpłynęła dodatnio również na PGE

- Segment Ciepłownictwo odnotował wynik EBITDA powtarzalna na poziomie 510 mln zł, co stanowi spadek w porównaniu do I kwartału 2023 roku, gdy wyniósł 916 mln zł. Powtarzalny zysk EBITDA Segmentu Energetyka Odnawialna wyniósł 379 mln zł wobec 436 mln zł w I kwartale roku ubiegłego, a spadek wynikał z niższych przychodów z energii elektrycznej w związku z niższymi cenami na rynku – podaje strona PGE.

Słabsze wyniki Orlen i PGE. Nie można wyciągać pochopnych wniosków

Pobieżne spojrzenie na przytoczone statystyki mogłoby nasunąć wniosek, że przejęcie spółek państwowych przez nowy rząd spowodowało kataklizm. Jednak należy wziąć pod uwagę dwie dodatkowe kwestie.

Po pierwsze, wpływ na obecne wyniki finansowe mogły mieć decyzje podjęte znacznie wcześniej, w czasach poprzednich zarządów. Jednocześnie, kwota zysku spółki to jedynie wierzchołek góry lodowej w ramach sprawozdania finansowego. Niektóre inwestycje przekładają się na zyski z opóźnieniem.

Obecnie jest za wcześnie na wniosek, że nowy rząd wszystko w państwowych spółkach zepsuł. Jednak spektakularnych sukcesów również nie osiągnął.

