Dyskusja o obowiązkowych składkach ZUS od umów zlecenia trwa od dawna. Obecnie wystarczy, aby osoba pracowała na jednej takiej umowie za minimalne wynagrodzenie, aby wszystkie kolejne umowy zlecenia były zwolnione z obowiązku odprowadzania składek. Z tej sytuacji korzystają zarówno pracodawcy, jak i pracownicy.

Umowy zlecenia: Zmiana systemu oskładkowania coraz bliżej!

Rząd PiS kilkukrotnie już rozważał wprowadzenie reformy w tym zakresie, jednak nie zdecydował się na jej realizację. Teraz jednak odwrotu nie ma - objęcie umów zlecenia obowiązkowymi składkami ZUS jest jednym z kamieni milowych rządu Donalda Tuska, czyli reform obiecanych Brukseli w Krajowym Planie Odbudowy.

Oznacza to, że od 2025 roku od każdej umowy zlecenia, niezależnie od wysokości wynagrodzenia, odprowadzane będą składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe. To istotna zmiana, która wpłynie zarówno na sytuację zleceniobiorców, jak i zleceniodawców.

Z jednej strony, zleceniobiorcy zyskają nowe uprawnienia, takie jak prawo do emerytury, świadczeń chorobowych i zasiłków macierzyńskich. Z drugiej strony, stracą część wynagrodzenia netto, ponieważ składki ZUS będą odprowadzane zarówno od nich, jak i od zleceniodawców.

ZUS puka do drzwi artystów: Umowy o dzieło z obowiązkowymi składkami

Zmiany w systemie ubezpieczeń społecznych zapowiadane przez rząd idą dalej niż się dotychczas wydawało. Oprócz objęcia obowiązkowymi składkami ZUS umów zleceń, resort rodziny i polityki społecznej planuje również rozszerzenie tego obowiązku na umowy o dzieło.

To oznacza, że artyści, tacy jak aktorzy, muzycy czy pisarze, którzy często opierają swoją działalność na umowach o dzieło, będą musieli odprowadzać składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe. Z jednej strony wiąże się to z mniejszymi zarobkami na rękę, z drugiej - z nowymi uprawnieniami, takimi jak prawo do emerytury i świadczeń chorobowych.

Wprowadzenie tej zmiany ma na celu poprawę sytuacji materialnej artystów w przyszłości. Dotychczas wielu z nich skarżyło się na niskie świadczenia emerytalne i rentowe, wynikające z braku odprowadzania składek ZUS. Nowe regulacje mają to zmienić i zapewnić im większą stabilność finansową w wieku emerytalnym.

Niższe wypłaty na umowach cywilnoprawnych od stycznia? Możliwe zmiany w prawie

Rząd rozważa zmiany w prawie, które mogą oznaczać niższe wypłaty na rękę dla osób pracujących na umowach cywilnoprawnych. Z jednej strony, nowe rozwiązania wiążą się z pewnymi korzyściami, m.in. możliwością uzyskania emerytury za lata pracy na tego typu umowach. Z drugiej strony, należy liczyć się z mniejszymi zarobkami netto - od wynagrodzenia brutto trzeba będzie odprowadzać składki ZUS na analogicznych zasadach jak dla osób zatrudnionych na umowach o pracę. Istnieje mała szansa, by pracodawcy zdecydowali się na podniesienie wynagrodzenia brutto w celu skompensowania tych strat. Dodatkowo, firmy będą zobowiązane do pokrycia części składek ubezpieczeniowych.

ZUS od umów zlecenie: Studenci objęci obowiązkowymi składkami?

Zmiany w systemie ubezpieczeń społecznych, dotyczące umów zlecenia i o dzieło, budzą wiele pytań. Zapowiadane przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej "pełne oskładkowanie" może oznaczać obowiązek opłacania przez zleceniobiorców i wykonawców dzieł nie tylko składek emerytalnej i rentowej, ale również chorobowej. Otwierałoby to im drogę do otrzymywania zasiłków chorobowych.

Istotną kwestią jest również wpływ zmian na Pracownicze Plany Kapitałowe. Czy pracodawcy zlecający prace na umowach zlecenie lub o dzieło będą zobowiązani do zawierania umów o zarządzanie i odprowadzania wpłat na dodatkową emeryturę?

Niejasna pozostaje również sytuacja studentów. Czy oni również zostaną objęci obowiązkowymi składkami ZUS w przypadku wykonywania pracy na umowach zlecenie lub o dzieło?

Jak poinformowała właśnie ministra rodziny Agnieszka Dziemianowicz-Bak, projekt ustawy jest gotowy, a zmiany mogą wejść w życie od 2025 r. z półrocznym vactio legis, aby przedsiębiorcy mogli wdrożyć zmiany.

Jednocześnie resort rodziny zapowiada szerokie konsultacje z pracodawcami i związkami zawodowymi. Te ostatnie od dawna postulują zrównoważenie obciążeń dla osób zatrudnionych na umowach o dzieło i zlecenie z tymi, którzy pracują na umowach o pracę.

